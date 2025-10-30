El mito de Diego Armando Maradona cumple 65 años

Diego Maradona en el mundial de México 1986 Foto: Wikimedia Commons

Este jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona habría cumplido 65 años. Y aunque su cuerpo descansa desde aquel 25 de noviembre de 2020, su sombra sigue viva en los potreros y las canchas de barrio de ciudades de todo el mundo.

Desde luego donde su huella fue más grande fue en las calles de Nápoles y Buenos Aires, donde su nombre dejó de ser el de un simple jugador para convertirse en sinónimo de fe. No solo fue un referente deportivo, para algunos trascendió a lo divino.

Esta semana, a modo de homenaje, el Banco Central de Argentina emitió...