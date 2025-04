El plan de Carlos Tévez para juntar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo coincidieron con Carlos Tévez como compañero. Foto: Agencia EFE

Carlitos Tévez anunció su retiro del fútbol el 3 de junio del 2022 con un doloroso discurso. Pasó la mitad de su vida o, incluso más, jugando, pero nada es eterno; su cuerpo y, sobre todo su alma, le pidieron que parara, que hiciera un alto en el camino y dejara ir el balón de una vez por todas.

No necesitaba demostrarle nada a nadie y su carrera empezaba a atravesar un declive virulento y predecible que no le hacía ningún bien. Envejecía, se hacía frágil. Un año antes, su padre, Segundo Tévez, había fallecido luego de que su diabetes se agravara. El Covid 19 arremetió contra de forma irremediable y no le permitió recuperarse, ni seguir respirando. El golpe fue demasiado violento y repentino; y Carlos no pudo soportarlo.

“Dejé de jugar porque…” empezó a decir en una entrevista, forzado a detenerse mientras trataba de contener las lágrimas. “Dejé de jugar porque perdí mi fan número uno”, dijo finalmente, con rostro adusto.

Se refería a su padre, quien lo había animado a jugar fútbol, que lo había despertado y alejado del camino más recorrido en Fuerte Apache, el barrio donde ambos nacieron, y donde ambos habrían pasado toda la vida si Carlitos no hubiera escuchado con atención el día en que Segundo lo tomó del brazo y le pidió que estudiara, trabajara o jugara fútbol para no terminar su vida en una cárcel.

Luego de eso, Carlitos no pudo seguir jugando. El fútbol se acabó para él cuando se enteró de la muerte de su padre, pero, aunque se retiró en 2022, aún no ha tenido un homenaje acorde a su trayectoria; una que nadie jamás se atreva a olvidar, en la casa de Boca, el equipo de su corazón.

Y fue justo ese uno de los temas que tocó en la entrevista que le hicieron en ‘Gol Gana’. Tévez respondió a los cuestionamientos sobre su despedida con diligencia. Aseguró que hablará con Juan Román Riquelme para que el partido se pueda hacer en la Bombonera, pues para él significaría mucho poder terminar todo en su casa; en donde jugó casi la mitad de sus partidos como profesional y donde forjó su identidad como futbolista.

“Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No lo he hablado aún, pero lo voy a hacer. Hay que elegir la fecha. No es fácil”, aseguró. “Messi seguro viene. Voy a buscar a Cristiano y los juntamos”, dijo con seguridad, mientras asentía con la cabeza y se debatía entre sí debían jugar en equipos diferentes o en el mismo, idea que pareció agradarle más.

El Apache ha tenido dos experiencias como entrenador, pero ninguna ha sido memorable. Es por eso que no piensa aún en entrenar a Boca Juniors. Considera que Fernando Gago lo está haciendo bien y que hablar de esa posibilidad cuando alguien está en el puesto es prematuro e irrespetuoso. Esperará su momento.

Ojalá tenga éxito, y logre reunir a CR7, con quien jugó en el Manchester United, y a Lionel, con quien tuvo una buena relación cuando ambos coincidieron en la selección de Argentina, en un mismo equipo; para su partido de despedida. El fútbol se lo agradecería por siempre.

