El ranking de la FIFA definió cuál es la mejor selección tras el Mundial Catar

La Copa del Mundo de Catar 2022 llegó a su fin coronando a la Argentina de Lionel Messi como campeona del torneo y, como pasa mes a mes, la FIFA actualizó su escalafón. Tras las actuaciones de cada selección en la cita orbital, la tabla tuvo algunos movimientos y solo dos selecciones latinoamericanas quedaron entre las diez primeras.

A pesar de que la albiceleste levantó su primera copa en 36 años, no logró llegar a la primera posición. Brasil, que han ocupado el puesto número uno desde febrero, se mantiene en la cima del escalafón. Aunque la Verdeamarella no logró pasar de los cuartos de final, los resultados de Argentina no fueron suficientes para superarla.

Los éxitos en los tiros desde el penal valen muchos menos puntos de clasificación que las victorias en el tiempo reglamentario. Los partidos ante Países Bajos, en cuartos de final, y la gran final ante Francia se definieron desde los once metros, lo que le rebajó puntos a los dirigidos por Lionel Scaloni.

Si Argentina o Francia hubieran ganado la final en 120 minutos, habrían pasado a la primera casilla, pero la tanda de penales garantizó que Brasil mantuviera su lugar. Argentina y Francia subieron una posición al segundo y tercer lugar respectivamente.

Bélgica desciende dos lugares al cuarto puesto después de no poder pasar de la fase de grupos. A pesar de que Inglaterra fue eliminada por los galos en cuartos de final, se mantiene en la quinta posición. Países Bajos, también cuartofinalista, subió dos sitios hasta el sexto lugar.

La carrera de Croacia hacia un tercer puesto en la Copa del Mundo los ve como los mayores escaladores en al top 10, subiendo cinco posiciones. Los Ardientes pasaron de la duodécima casilla hasta la séptima.

Los mayores escaladores fueron Marruecos y Australia, quienes subieron 11 lugares cada uno. Ambos países tuvieron un desempeño superior al esperado. Los Leones del Atlas alcanzaron las semifinales y son el equipo africano mejor clasificado en la undécima posición.

Por otro lado, los Socceroos que ganaron dos partidos en Catar para llegar a los octavos de final, donde asustó al eventual campeón Argentina, escalaron 11 casillas hasta el puesto 27 en el escalafón. Es su mejor ubicación desde que ocupó el puesto 25 en septiembre de 2012.

La FIFA hará oficial el ranking de selecciones este 22 de diciembre. Allí se conocerá oficialmente el orden en el que terminan las selecciones al finalizar el 2022.

¿En qué posición quedó Colombia?

Antes de jugarse el Mundial Catar 2022, la Selección Colombia ocupó el puesto 17 en el escalafón de la FIFA. Más allá de que Colombia no clasificó al Mundial de Catar, y tuvo una mala actuación en las Eliminatorias de Conmebol, se mantuvo en su casilla.

Sorpresivamente, la Tricolor quedó por encima de selecciones que alcanzaron los octavos de final en Catar 2022. Polonia se posicionó en la casilla 22, Corea del Sur en la 25, Australia en la 27 y Senegal en la 33; las cuatro quedaron por debajo de Colombia.

