“El Real Madrid ha sido parte fundamental de mi vida, de mi forma de ser”, Guti

Desde hace dos años el exjugador madrileño es embajador de LaLiga. Foto: Twitter: Rushbet

José María Gutiérrez lleva el número 14 grabado en el corazón. Guti, como se le conoce en el mundo del futbol, jugó con la camiseta del Real Madrid entre 1995 a 2010. El mediocampista hizo parte del equipo ‘Galáctico’ de los años 2000 junto con figuras como Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo y David Beckham. Con el club merengue conquistó 15 trofeos entre los que se incluyen tres Ligas de Campeones de Europa.

Quince temporadas después de debutar con el club que lo vio consolidarse como jugador, viajó a Turquía para fichar con el Besiktas y en 2011 dejó las canchas a los 35 años.

Hoy, más de una década después de su retiro, Guti es embajador de La Liga junto a jugadores como Carles Puyol, Diego Forlán y Javier Mascherano. Tras su efímero paso por la dirección técnica del Almería, ahora el exjugador se dedica a expandir el futbol español a lo largo del mundo.

El español hizo parte del evento en el que se anunció la alianza entre Rushbet y La Liga en 12 países de Latinoamérica, entre los cuales Colombia se encuentra incluido.

¿Qué huella dejaron sus 15 años usando la camiseta número 14 del Real Madrid?

Fue maravilloso. Siempre he dicho que el Real Madrid ha sido parte fundamental de mi vida, de mis valores, de mi forma de ser, de todo. Yo creo que he vivido tantas cosas allí que me sería muy difícil no poder hablar bien del Real.

Siento que pasé cosas malas, regulares, pero con la camiseta del Real Madrid sentías que podías llegar hasta donde quisieras. Por mucho que las cosas fueran mal, la camiseta te daba las fuerzas, te da alas para ganar. Mis años en el Real Madrid me dieron todo lo que tengo hoy. Jamás me arrepentiré de haber sido parte del mejor equipo de España.

¿Cómo ve a este Real Madrid liderado por Karim Benzema y dirigido por Carlo Ancelotti?

Lo veo muy asentado, con las cosas muy claras. Yo creo que el año pasado fue importante para el Real Madrid. A lo mejor no tenía el mejor equipo a nivel europeo, pero aun así logró ganar la Champions y de una forma brillante.

Eso da mucha tranquilidad. El grupo de Ancelotti es un equipo muy fuerte, muy duro. Tiene una gran plantilla y esta temporada va a luchar por todo. Yo creo que son jugadores que le van a dar más banquillo al Real Madrid, lo que le dará más oportunidad al entrenador para poder escoger a uno u otro y dar más equilibrio al equipo.

Con los nuevos fichajes para la temporada 2022-2023 ¿Le será posible al equipo revalidar el título tanto La Liga como el de la Champions League?

El equipo lo tiene todo para ganar. Es verdad que no ha fichado mucho nombre, pero ha fichado lo que necesitaba. Seguramente sí hay que trabajarle a un delantero en caso de que algún día falté Benzema, porque la verdad no hay un nueve consolidado que pueda hacer las labores que hace él.

Por La Liga han pasado muchos colombianos, entre ellos James Rodríguez. ¿Cuál fue la marca que dejó James en su paso por el Madrid?

James llegó con mucha ilusión al Real Madrid después de un grandísimo Mundial en Brasil 2014 y todos los madridistas a favor de que él viniera al equipo. Empezó bien y tuvo un primer año retórico, espectacular.

Con la llegada de Zinedine Zidane contó con menos minutos y eso le hizo perder protagonismo. Cuando un jugador tan importante como James pierde protagonismo en el Real Madrid, lo mejor es salir del club y eso es lo que sucedió.

Pero yo creo que si le hablas a cualquier aficionado al Real Madrid te va a decir que tiene grandes recuerdos de él. Especialmente de ese gran James de los primeros años.

A diferencia de muchos países, España tiene una liga femenina bien conformada desde 1988. Durante sus 34 años de travesía ha existido una hegemonía del Barcelona e incluso la ganadora del Balón de Oro 2021 fue Alexia Putellas. ¿Qué puntos son clave para la consolidación de una liga de fútbol femenino que esté al mismo nivel del masculino?

Lo primero es visibilidad y para tenerla hay que comprometerse con el proyecto. Este compromiso no debe ser solo parte de un club, sino también por parte de las empresas. Estas son la razón por la que el fútbol es tan grande y se pueda ver en todo el mundo. En el fútbol femenino debería ser igual y no solo en España sino en cualquier sitio.

También se necesita que los clubes se dispongan a hacer grandes plantillas, grandes fichajes como lo ha estadio haciendo el Barcelona Femenino estos últimos años. Incluso llegaron a ganar la Champions y tener la mejor jugadora del mundo. El Real Madrid se unió tarde, pero yo creo que está haciendo las cosas bien intentando reforzarse y tener un mejor equipo.

En España tenemos que estar orgullosos de tener un fútbol femenino porque es de los que más se ve y de los que más se sigue. Espero que pueda seguir creciendo.

Con jugadores jóvenes como Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Gavi, se viene un recambio para la selección de España. ¿Bajo el mando de Luis Enrique, la selección tiene lo necesario para repetir el título mundialista de Sudáfrica 2010?

La verdad es que es una gran selección, con grandes jugadores, jugadores jóvenes. A lo mejor eso les puede perjudicar en un momento determinado por la grandeza de un mundial. Pero tienen que aspirar a quedar campeones.

Este mundial va a ser divertido. Para mí hay cinco, seis e incluso siete selecciones que pueden ganarlo. Eso abre mucho el abanico para dar mucha diversión a todo el mundo. Yo solo espero que España lo haga muy bien.

¿Qué se viene en el futuro para José María Gutiérrez?

De momento trabajar en la televisión española y si Dios quiere trabajar en un proyecto de entrenamiento. Mi ilusión es ser entrenador, es estar en el banquillo y hacer grandes cosas en grandes equipos. Espero la oportunidad para poder seguir entrenando y mientras ese momento llega seguiré vinculado al fútbol.

