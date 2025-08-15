No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
15 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.

El recuerdo de Diogo Jota y Liverpool en el arranque de la Premier League

Este viernes en Anfield, contra Bournemouth, el cuadro red empieza la defensa de su título en la liga de Inglaterra. Lo hará con el recuerdo del futbolista portugués, que falleció en un accidente de carretera, todavía muy presente. Este fue el legado del goleador nacido en Oporto.

Fernando Camilo Garzón

Fernando Camilo Garzón

Unidad de Video

