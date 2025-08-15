🎬 📸 🎥 ¿Lo último en video?: No se pierda el contenido en video de El Espectador.
15 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
El recuerdo de Diogo Jota y Liverpool en el arranque de la Premier League
Este viernes en Anfield, contra Bournemouth, el cuadro red empieza la defensa de su título en la liga de Inglaterra. Lo hará con el recuerdo del futbolista portugués, que falleció en un accidente de carretera, todavía muy presente. Este fue el legado del goleador nacido en Oporto.
