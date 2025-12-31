El Rey de América: historia de un trono continental

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue clave para Flamengo en la conquista de la Copa Libertadores y el Brasileirao esta temporada. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Giorgian De Arrascaeta fue elegido como el Rey de América, el tradicional reconocimiento que entrega el diario El País de Uruguay al mejor futbolista del continente. El volante charrúa se quedó con la corona tras una elección que confirmó su peso absoluto en la temporada sudamericana.

La votación fue contundente. De Arrascaeta recibió el 67% de los sufragios en una consulta que involucró a más de 250 periodistas especializados del continente. Lionel Messi, figura del Inter de Miami, fue segundo con el 14%, mientras que Adrián...