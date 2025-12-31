Logo El Espectador
El Rey de América: historia de un trono continental

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta se unió al selecto club de jugadores que han recibido este galardón, entre los que destacan leyendas como Pelé, Diego Maradona, Zico, Elías Figueroa y Carlos “El Pibe” Valderrama.

Daniel Bello
Daniel Bello
31 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue clave para Flamengo en la conquista de la Copa Libertadores y el Brasileirao esta temporada.
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue clave para Flamengo en la conquista de la Copa Libertadores y el Brasileirao esta temporada.
Foto: EFE - Paolo Aguilar

Giorgian De Arrascaeta fue elegido como el Rey de América, el tradicional reconocimiento que entrega el diario El País de Uruguay al mejor futbolista del continente. El volante charrúa se quedó con la corona tras una elección que confirmó su peso absoluto en la temporada sudamericana.

La votación fue contundente. De Arrascaeta recibió el 67% de los sufragios en una consulta que involucró a más de 250 periodistas especializados del continente. Lionel Messi, figura del Inter de Miami, fue segundo con el 14%, mientras que Adrián...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

