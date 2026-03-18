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El sueño de los Luchos es la Champions League: listos los ocho mejores de Europa

Luis Díaz y Luis Javier Suárez estarán en los cuartos de final liderando a sus equipos. ¿Cuál es el favorito al título?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
18 de marzo de 2026 - 11:02 p. m.
Luis Díaz y Luis Javier Suárez, las dos figuras colombianas en la Champions League.
Luis Díaz y Luis Javier Suárez, las dos figuras colombianas en la Champions League.
Foto: Bayern y Sporting, vía X

Los octavos de final de la Champions League dejaron una sensación extraña. En teoría, es la fase donde la élite empieza a medirse de verdad, donde los márgenes se reducen y los partidos se definen en detalles. Pero esta vez ocurrió lo contrario: casi todas las llaves se resolvieron con una superioridad abrumadora, sin tensión sostenida y con muy poca épica. Más que cruces de gigantes, parecieron exhibiciones de poder. Por eso, los cuartos de final aparecen ahora como el verdadero punto de quiebre del torneo: el momento en el que, por fin, la...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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