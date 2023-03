El último deseo de Pelé para Messi, según la hija de “O rei”

Kelly Nascimiento junto a Antonela Roccuzzo en la ceremonia de los premios The Best el pasado 27 de febrero. Foto: @iamkelynascimento

A pesar de que el pasado 29 de diciembre de 2022 Pelé falleció, sin embargo, la voz de la leyenda del fútbol sigue retumbando en el mundo. Esta vez la encargada de traer su nombre al escenario deportivo fue su hija Kely Nascimento.

En la publicación en Instagram, la hija de O’ Rey relató cómo fue su encuentro con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, durante la ceremonia de los premio The Best, el pasado 27 de febrero, en la cual se le rindió un homenaje a Pelé. “No tuve la oportunidad de conocer a Messi, así que cuando me la encontré en ese lugar mágico (el baño de mujeres) le pasé un mensaje a través de ella”, dice junto a una foto en la que se les ve juntas.

Por encima de la rivalidad histórica entre Brasil y Argentina siempre estuvo el amor hacia el fútbol que sentía Pelé. Esa es la razón por la que, cuando Croacia eliminó a la Verde-Amarela, uno de los últimos deseos de la leyenda mientras estaba hospital fue que Leo Messi se proclamase campeón del mundo en Catar.

“Cada persona que entraba en aquella habitación de hospital decía: “Oye Pelé ¿Ahora a quién quieres? ¡Por supuesto Argentina NO! Y él decía: ‘Argentina sí! ¡Esta copa tiene que quedarse en Sudamérica y Messi se lo merece!’”, cuenta Kelly Nascimento.

“Ya no pudo ver televisión en la final, pero entendió que ganó Argentina y Messi logró levantar la copa, y quedó feliz. ¡Viva el fútbol!”, añadió, para terminar, la hija de Pelé.

El mensaje de Pelé a la Albiceleste

Después de que la selección argentina, bajo la capitanía de Lionel Messi se alzara con el Copa del Mundo en Catar el pasado 18 de diciembre de 2022, Pelé felicitó a la escuadra de Lionel Scaloni. “Hoy, el fútbol sigue contando su historia, como siempre, de forma apasionante. Messi ganando su primer Mundial, como lo merecía su trayectoria. ¡Felicidades, Argentina! Ciertamente, Diego está sonriendo ahora”, se lee en una publicación en su cuenta de Instagram.

En esta misma mandó un mensaje a Francia y Marruecos, dos de las selecciones que más brillaron en territorio catarí: “Mi querido amigo Mbappé, marcando cuatro goles en una final. Qué regalo fue ver este espectáculo para el futuro de nuestro deporte. Y no podía dejar de felicitar a Marruecos por la increíble campaña. Es genial ver brillar a África”.

