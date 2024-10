“En caso de perder se debe tomar una decisión respecto a Gareca”, Arturo Vidal

Arturo Vidal ha jugado 142 partidos con la selección de Chile. Foto: La Roja

La situación de la selección de Chile en las eliminatorias es complicada. La Roja actualmente es última en la tabla y está fuera de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con apenas cinco puntos. El conjunto de Ricardo Gareca debe corregir el rumbo para el encuentro del próximo martes ante la selección colombiana en Barranquilla.

La caída en casa ante Brasil 2-1 sobre el final del partido significa otro duro golpe para Chile. Esto revive un fantasma, ya que esta selección falló en las clasificatorias para los dos últimos mundiales: Catar 2022 y Rusia 2018.

Arturo Vidal, quien últimamente no ha sido convocado por Gareca para las eliminatorias, habló sobre el reto que es para la selección el juego contra Colombia por la décima fecha camino a la Copa Mundo. “Es difícil. Vamos a ver que pasa contra Colombia y ojalá que muestren algo mejor. Espero se puedan sacar los tres puntos y si no los que mandan van a tener que tomar alguna decisión porque todavía se puede hacer algo”, dijo.

“Matemáticamente, todavía Chile no está eliminado y hay muchos jugadores que le pueden dar mucho a la selección y pelear mejor las Eliminatorias. Esa decisión [la salida de Ricardo Gareca] no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia ojalá que el presidente Pablo Milad piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, agregó.

Tras la llegada de Gareca a la dirección técnica de Chile, Arturo Vidal no ha sido convocado a la selección. Una de las razones sería el proceso de renovación que deja por fuera al jugador campeón de las Copas América de 2015 y 2016. El último partido del actual volante del Colo-Colo fue el 12 de septiembre de 2023, en el empate 0-0 ante Colombia durante la segunda jornada de las eliminatorias camino al Mundial 2026.

