EN VIVO: Argentina vs. Chile, siga el minuto a minuto de las Eliminatorias

El centrocampista argentino Rodrigo De Paul (izq.) y el defensa chileno Rodrigo Echeverría (der.) luchan por el balón durante la primera mitad del partido de fútbol del Grupo A de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Argentina y Chile, en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU., 25 de junio de 2024. Foto: EFE - JUSTIN LANE

Después de muchos años, Argentina, líder de las Eliminatorias al Mundial 2026, afrontará el desafío de jugar un partido sin Lionel Messi ni el histórico Ángel Di María, en el encuentro de este jueves frente a un necesitado Chile en Buenos Aires.

Lionel Scaloni, el conductor de la Albiceleste campeona del mundo en Catar 2022 y puntera de la ruta al Mundial 2026 luego de seis jornadas, tendrá la misión de mantener el paso triunfal de su equipo sin Messi, quien no se ha recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América de Estados Unidos, ni tampoco Di María, que se retiró de la selección.

Lejos de permitir una relajación después de los éxitos conseguidos, Lionel Scaloni no dudó en comenzar un proceso de renovación que incluye la llegada de juveniles como Alejandro Garnacho (Manchester United), Valentín Carboni (Olympique Marseille), Valentín Barco (Sevilla), Matías Soulé (Roma) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ante la baja de Messi, el DT convocó a Paulo Dybala, que había quedado fuera de la Copa América, dándole al delantero de la Roma una nueva oportunidad como posible reemplazo del crack del Inter Miami, que apenas faltó a 7 de los últimos 58 cotejos jugados por Argentina, incluidos partidos amistosos.

Pese a los cambios obligados, Scaloni destacó que la doble fecha clasificatoria encuentra a la albiceleste en “una posición inmejorable” para seguir rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Ángel Di María, quien se retiró de la selección argentina tras la reciente conquista de la Copa América de Estados Unidos, recibió un gran tributo en el estadio Monumental, antes del partido.

Emocionado hasta las lágrimas, Di María estuvo acompañado por su mujer y sus hijas, y recibió los cánticos de agradecimiento de los hinchas, y escuchó una canción del artista Abel Pintos, para luego recibir un cuadro recordatorio y una réplica de la Copa América que le entregó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Es difícil hablar, tengo muchos sentimientos por dentro. Pasé momentos difíciles y después tuve muchas alegrías. Tuve la posibilidad de jugar con varias generaciones, de estar con grandes jugadores, la mala suerte de no poder ganar algunos torneos y luego ganarlo todo”, expresó el jugador nacido en Rosario.

“Voy a estar eternamente agradecido, voy a seguir estando desde afuera, acompañándolos. Ahora estaré con ustedes (los hinchas), al lado de ellos”, agregó Di María, que contó con el apoyo de sus excompañeros de selección, que lo alzaron en andas en medio del campo de juego.

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi y Marcos Acuña – Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández o Giovani Lo Celso – Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González o Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Thomas Galdames o Eugenio Mena – Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría y Carlos Palacios - Darío Osorio, Ben Brereton y Víctor Dávila. DT: Ricardo Gareca.

Del otro lado, Chile desembarca en Buenos Aires con mucha más urgencia en las cuentas. El tablero lo muestra fuera de los puestos de clasificación y hasta sin lugar en la repesca, sumergido en un preocupante octavo puesto, con apenas un triunfo en seis jornadas.

“Prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida la categoría o los recursos que tiene la selección argentina. Son capaces de resolver la situación. Cuando no ha jugado Messi han tenido buenos resultados y rendimientos”, destacó Ricardo Gareca, el seleccionador de La Roja en rueda de prensa.

El entrenador argentino del seleccionado chileno aceptó que el equipo está “en plena clasificatoria y hay que encontrar rendimiento y resultado”.

Al igual que Scaloni, Gareca también sufre algunas bajas en su equipo, ya que no contará con Gabriel Suazo (suspendido), Alexis Sánchez y Diego Valdés (lesionados), ni el arquero Claudio Bravo, recientemente retirado.

‘Fideo’ Di María ya había anunciado que pondría final a su ciclo en la Albiceleste con la Copa América que conquistó el seleccionado gaucho, y se prevé que acudirá al estadio Monumental para recibir un reconocimiento popular ante miles de espectadores.

“El homenaje (para Di María) es merecidísimo, que sea con su gente, en Argentina, y así lo va a tener. Es un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable”, dijo Scaloni.

