EN VIVO: Barcelona vs. Atlético Madrid, siga el minuto a minuto de la Liga de Campeones

Barcelona vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en vivo el partido de Champions League Foto: Agencia EFE

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Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes en la ido de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Dos de los equipos más fuertes de España se dieron cita en el Camp Nou para pegar primero y apenas cuatro días después del último partido entre ambos, por la fecha 30 de LaLiga.

Para el Barça, este cruce representa una oportunidad de reafirmar su proyecto, en el que volver a ser protagonista en Europa es el principal objetivo. Para el Atlético, es una nueva prueba en su obsesión histórica por conquistar la Champions, título que se le ha escapado incluso en finales.

Minuto a minuto de Barcelona vs. Atlético Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones:

El árbitro rumano István Kovács fue designado por la UEFA para dirigir este duelo entre Barcelona y Atlético Madrid. En el VAR le acompañará el alemánChristian Dingert.

La temperatura en Barcelona rondará los 15° centígrados esta tarde noche. La probabilidad de precipitaciones es nula para este duelo de Champions, en el que humedad será del 77%.

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