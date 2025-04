EN VIVO: Barcelona vs. Inter, siga el minuto a minuto de la Champions League

Los jugadores del Barcelona posan para una fotografía familiar antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Borussia Dortmund y el FC Barcelona, ​​en Dortmund, Alemania, el 15 de abril de 2025. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Barcelona llega encendido a las semifinales de Champions League tras conquistar la Copa del Rey ante el Real Madrid en una final épica. Aunque arrastra bajas clave como las de Robert Lewandowski y Alejandro Balde, el equipo de Hansi Flick busca mantener el impulso y soñar con el triplete.

A seis años de su última semifinal en Champions, el Barça regresa al escenario europeo con la moral alta, pero con señales de desgaste físico. Flick ha sido riguroso en el manejo del grupo, sabiendo que la intensidad no puede bajar.

Del otro lado, Inter vive un momento crítico. El equipo de Simone Inzaghi quedó eliminado de la Copa de Italia por el Milan y perdió el liderato de la Serie A tras caer ante Roma y Bolonia. Es la primera vez desde 2017 que el club pierde tres partidos seguidos. Con la presión encima, el conjunto lombardo viaja a Montjuic obligado a levantar cabeza si quiere repetir la hazaña de llegar a una final europea, como en 2023.

La esperanza interista se centra en Lautaro Martínez, quien, aunque ha bajado su cuota goleadora en la liga, ha sido decisivo en Champions con ocho tantos en once partidos. Sin embargo, las bajas también afectan al cuadro italiano: Pavard está fuera por lesión y Thuram sigue en duda.

“No me comparo con nadie y menos con Messi, eso os lo dejo a vosotros. No tiene sentido. Intento disfrutar y hacer mi camino. No he hablado con él”, afirmó Lamine Yamal.

En alusión a su juventud y los encuentros que ya ha jugado, el atacante dijo que resulta gratificante: “Creo que a mi edad pocos jugadores han disputado tantos partidos como yo en el Barça y me quedo con eso. Valoro tener la cabeza de estar siempre motivado y la continuidad que tengo y el nivel al que estoy con 17 años, ya que eso no lo hace cualquiera”.

Pero también reconoció que le gustaría ser recordado tanto como jugador como persona y respondió si está crecido por ser clave en el Barça. “Mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí”, aseveró.

“Venimos aquí a disputar un gran partido con corazón y esfuerzo. Eso es innegociable”, aseguró Lautaro Martínez.

También habló de la comparación entre el español Lamine Yamal y su compatriota Leo Messi: “Lamine es muy bueno, pero Leo no tiene comparación. Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos. Lamine es un jugador muy importante”.

“Esta es nuestra tercera semifinal de Champions en los últimos años. Queremos cumplir un sueño de los hinchas”, dijo.

