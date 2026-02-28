EN VIVO | Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: así va el clásico de Alemania

Luis Díaz durante el partido de la primera rueda de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund en el Allianz Arena. Foto: Bayern Múnich, vía X

Bayern Múnich sigue en búsqueda de la Bundesliga. En esta ocasión el equipo de Vincent Kompany tiene un duro contricante al frente, su clásico rival en Alemania y el más inmediato perseguidor que tiene en la Bundesliga: Borussia Dortmund, el cual recibe a Bayern en un Signal Iduna Park absolutamente lleno.

Los dos equipos más importantes del fútbol teutón ya se vieron las caras una vez esta temporada. Fue en la séptima fecha del actual rentado local, en la que el conjunto Bavaro ganó 2-1 en el Allianz Arena de Múnich. Ahora, la situación es distinta, pues un triunfo rojo dejaría la liga casi casi decidida a su favor.

Sin embargo, en caso de que Dortmund se haga cargo de su condición de local y gane el partido, la distancia entre ambos equipos en la tabla de posiciones se acortaría a cinco puntos. Una diferencia al menos remontable en los 10 cotejos que le quedan al campeonato doméstico. El guajiro Luis Díaz es títular.

Minuto a minuto de Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: fecha 24 de la Bundesliga

Hora : 12:30 a.m.

Canal: Disney+ y ESPN

