EN VIVO | Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: así va el clásico de Alemania

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Bayern Múnich sigue en búsqueda de la Bundesliga. En esta ocasión el equipo de Vincent Kompany tiene un duro contricante al frente, su clásico rival en Alemania y el más inmediato perseguidor que tiene en la Bundesliga: Borussia Dortmund, el cual recibe a Bayern en un Signal Iduna Park absolutamente lleno.
Los dos equipos más importantes del fútbol teutón ya se vieron las caras una vez esta temporada. Fue en la séptima fecha del actual rentado local, en la que el conjunto Bavaro ganó 2-1 en el Allianz Arena de Múnich. Ahora, la situación es distinta, pues un triunfo rojo dejaría la liga casi casi decidida a su favor.
Sin embargo, en caso de que Dortmund se haga cargo de su condición de local y gane el partido, la distancia entre ambos equipos en la tabla de posiciones se acortaría a cinco puntos. Una diferencia al menos remontable en los 10 cotejos que le quedan al campeonato doméstico. El guajiro Luis Díaz es títular.
Minuto a minuto de Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: fecha 24 de la Bundesliga
XI de Borussia Dortmund
XI de Bayern Múnich
¿A qué hora es el partido?
- Hora: 12:30 a.m.
- Canal: Disney+ y ESPN
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook