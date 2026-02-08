EN VIVO | Bayern Múnich vs. Hoffenheim: Luis Díaz en la Bundesliga

Hiroki Ito celebrando su primer gol en la Bundesliga frente a Augsburgo el 24 de enero de 2026. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Bayern Múnich necesita volver a ganar en la Bundesliga. El equipo del colombiano Luis Díaz viene de un empate 2-2 frente a Hamburgo y una dura derrota 2-1 en casa contra Augsburgo. Dos partidos, que si no se dejan atrás, pueden comenzar a minar la confianza de los dirigidos por Vincent Kompany.

Por el lado de la visita, Hoffenheim marcha tercero en la tabla de posiciones y buscará ganar o al menos empatar en el Allianz Arena. Una hazaña que poco han logrado esta temporada, pero en un año tan favorable para el club es imposible no pensar en que pueda dar el golpe hoy frente al líder.

Finalmente, Luis Díaz espera seguir a la altura, o más arriba, del nivel que ha mostrado con el campeón teutón en lo que lleva de temporada. Además, acostumbrado a anotar un gol cada dos partidos en Bundesliga, seguramente tendrá como objetivo personal aportar su granito de arena desde el marcador.

Siga el en vivo de Bayern Múnich vs. Hoffenheim

⏱️ 0’ Bayern Múnich 🔴 0-0 🔵 Hoffenheim

Fecha: domingo 8 de febrero de 2026

Estadio: Allianz Arena

Hora: 11: 30 a. m.

TV: ESPN y Disney+

