Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 25 segundos

EN VIVO | Bayern Múnich vs. Hoffenheim: Luis Díaz en la Bundesliga

El líder del fútbol alemán y el tercero de la tabla de posiciones se enfrentan en un duelo que promete sacar chispas.

Daniel Montoya Ardila
08 de febrero de 2026 - 04:31 p. m.
Hiroki Ito celebrando su primer gol en la Bundesliga frente a Augsburgo el 24 de enero de 2026.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Bayern Múnich necesita volver a ganar en la Bundesliga. El equipo del colombiano Luis Díaz viene de un empate 2-2 frente a Hamburgo y una dura derrota 2-1 en casa contra Augsburgo. Dos partidos, que si no se dejan atrás, pueden comenzar a minar la confianza de los dirigidos por Vincent Kompany.

Por el lado de la visita, Hoffenheim marcha tercero en la tabla de posiciones y buscará ganar o al menos empatar en el Allianz Arena. Una hazaña que poco han logrado esta temporada, pero en un año tan favorable para el club es imposible no pensar en que pueda dar el golpe hoy frente al líder.

Finalmente, Luis Díaz espera seguir a la altura, o más arriba, del nivel que ha mostrado con el campeón teutón en lo que lleva de temporada. Además, acostumbrado a anotar un gol cada dos partidos en Bundesliga, seguramente tendrá como objetivo personal aportar su granito de arena desde el marcador.

Siga el en vivo de Bayern Múnich vs. Hoffenheim

Actualización claveHace 5 horas

Se mueve la pecosa en Múnich

⏱️ 0’ Bayern Múnich 🔴 0-0 🔵 Hoffenheim

Hace 5 horas

Llega 'Lucho' al Allianz Arena

Actualización claveHace 6 horas

'Lucho' en el XI inicial de Bayern Múnich

Actualización claveHace 6 horas

Una hora para que el balón ruede en Múnich

  • Fecha: domingo 8 de febrero de 2026
  • Estadio: Allianz Arena
  • Hora: 11: 30 a. m.
  • TV: ESPN y Disney+

Daniel Montoya Ardila

