EN VIVO | Bayern Múnich vs. Hoffenheim: Luis Díaz en la Bundesliga

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Bayern Múnich necesita volver a ganar en la Bundesliga. El equipo del colombiano Luis Díaz viene de un empate 2-2 frente a Hamburgo y una dura derrota 2-1 en casa contra Augsburgo. Dos partidos, que si no se dejan atrás, pueden comenzar a minar la confianza de los dirigidos por Vincent Kompany.
Por el lado de la visita, Hoffenheim marcha tercero en la tabla de posiciones y buscará ganar o al menos empatar en el Allianz Arena. Una hazaña que poco han logrado esta temporada, pero en un año tan favorable para el club es imposible no pensar en que pueda dar el golpe hoy frente al líder.
Finalmente, Luis Díaz espera seguir a la altura, o más arriba, del nivel que ha mostrado con el campeón teutón en lo que lleva de temporada. Además, acostumbrado a anotar un gol cada dos partidos en Bundesliga, seguramente tendrá como objetivo personal aportar su granito de arena desde el marcador.
Siga el en vivo de Bayern Múnich vs. Hoffenheim
Se mueve la pecosa en Múnich
⏱️ 0’ Bayern Múnich 🔴 0-0 🔵 Hoffenheim
Llega 'Lucho' al Allianz Arena
'Lucho' en el XI inicial de Bayern Múnich
Una hora para que el balón ruede en Múnich
- Fecha: domingo 8 de febrero de 2026
- Estadio: Allianz Arena
- Hora: 11: 30 a. m.
- TV: ESPN y Disney+
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook