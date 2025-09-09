En VIVO: Bolivia vs. Brasil, siga cada minuto del cierre de las Eliminatorias

Bolivia recibe a Brasil en El Alto con la obligación de ganar y rezar por un tropiezo de Venezuela ante Colombia. Foto: Agencia EFE

Bolivia afronta esta tarde un partido con tintes de final absoluta: recibe a Brasil en El Alto, a partir de las 6:30 p.m., (hora en Colombia) con la obligación de ganar y, además, esperar un favor de la selección de Colombia en Maturín. Solo una combinación de resultados le permitirá a la Verde aferrarse al repechaje intercontinental del Mundial 2026, mientras que una victoria de Venezuela frente a los cafeteros lo dejaría sin opciones.

El panorama es complejo. Bolivia llega a la última fecha de las eliminatorias sudamericanas con 17 puntos y un saldo de goles de -19, contra los 18 y -7 de la Vinotinto. La derrota 3-0 en Barranquilla frente a Colombia no solo frenó el impulso de los dirigidos por Óscar Villegas, sino que los dejó dependiendo de terceros. En contraste, Venezuela, pese a caer también 3-0 en su visita a Argentina en la emotiva despedida de Messi ante su gente, mantiene la ventaja en la carrera por el séptimo lugar.

Villegas ha insistido en que sus jugadores asuman este choque como lo que es: una verdadera final. El técnico apostó desde su llegada por trasladar la localía de La Paz a El Alto, en el estadio Villa Ingenio, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, buscando potenciar la ventaja de la altura. Allí Bolivia ya ha mostrado capacidad de incomodar a sus rivales, aunque en el tramo final de la clasificatoria los resultados no acompañaron. Ahora, el reto será mayor: derribar a la poderosa Brasil.

La Verde prepara una ofensiva con tres delanteros en busca de sorprender a la ‘Canarinha’, consciente de que solo un triunfo sirve. En la previa, jugadores como Ervin Vaca se mostraron serenos y confiados en que el grupo puede dar pelea. “Es nuestro último partido, nos jugamos todo”, sentenció Villegas, quien sabe que el destino boliviano también se definirá a más de 3.000 kilómetros de distancia, en Maturín.

Brasil, ya clasificado y dirigido por Carlo Ancelotti, afronta la visita con 28 puntos en la tabla y el objetivo de asegurar la segunda plaza detrás de Argentina. Aunque sin figuras como Neymar o Vinícius Jr, el pentacampeón del mundo se toma el duelo con total seriedad. “La camiseta de Brasil no permite partidos más o menos importantes: todos lo son”, advirtió el técnico italiano, que debutará en un escenario de altura tan exigente como El Alto.

El equipo brasileño tendrá variantes respecto al once que goleó 3-0 a Chile en el Maracaná, debido a la baja del goleador Kaio Jorge y a los ajustes tácticos de Ancelotti. Jugadores como Gabriel Martinelli reconocieron que la altitud “es un factor que molesta”, pero aseguraron estar preparados para competir. Así, entre la ilusión boliviana y la jerarquía brasileña, se jugará un duelo cargado de tensión, con la mira puesta no solo en la cancha del Villa Ingenio, sino también en lo que ocurra al mismo tiempo en Venezuela.

