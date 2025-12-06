¡Oficial! Colombia jugará en México y Estados Unidos en el Mundial 2026: horarios y sedes

Luego del sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la tricolor está a la espera de saber las fechas de sus partidos en la máxima cita del deporte rey. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La confirmación oficial del calendario del Mundial de 2026 terminó de despejar un interrogante que venía rondando desde la conformación de los grupos el pasado viernes. Las sedes en las que jugará la selección de Colombia durante la primera fase. Un día después del sorteo celebrado en Washington D. C., la FIFA publicó el fixture completo, revelando con exactitud el mapa que deberá recorrer la Tricolor en su séptima participación orbital.

Colombia integrará el Grupo K y tendrá al frente a Portugal, candidata natural al título; a Uzbekistán, debutante en estas instancias; y a un rival que llegará desde el repechaje internacional, entre Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo.

Calendario, sedes y horarios de Colombia en el Mundial 2026

Aunque desde hace horas circulaba un borrador con posibles sedes —CDMX, Guadalajara, Houston, Atlanta y Miami—, la confirmación de este sábado 6 de diciembre terminó entregando el mapa definitivo. Colombia dividirá su camino entre México y Estados Unidos.

El debut será, sin duda, el tramo más particular. El equipo de Néstor Lorenzo arrancará en la altura de Ciudad de México, un entorno que históricamente condiciona ritmos y esfuerzos. El miércoles 17 de junio, a las 9:00 p.m. (hora de Colombia), Colombia enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Azteca, un escenario monumental que guarda capítulos inolvidables de la historia de los Mundiales.

Para la segunda jornada, la Tricolor mantendrá su estadía en territorio mexicano, aunque con un cambio de ciudad. El martes 23 de junio, también a las 9:00 p.m. (hora en Colombia), se trasladará al Estadio Akron, en Guadalajara, para enfrentar al ganador del playoff internacional.

El sábado 27 de junio, a las 6:30 p.m. (hora en Colombia), llegarán las luces de Miami para el duelo contra Portugal, en el Hard Rock Stadium. Ese mismo escenario fue testigo, un año atrás, de la final de la Copa América frente a Argentina.

La Tricolor afrontará así una fase de grupos con escalas y climas distintos, entre la altitud mexicana y la humedad del sur de Florida. Un itinerario exigente, pero también estimulante para una selección que llega con ambición renovada y el desafío de repetir —o superar— su mejor actuación histórica, aqu

Vea en detalle las sedes de los grupos del Mundial 2026

17 de junio vs. Uzbekistán en CDMX| 10:00 p.m. hora local.

23 de junio vs. FIFA 1 en Guadalajara| 10:00 p.m. hora local.

27 de junio vs. Portugal en Miami| 7:30 p.m. hora local.

Tras horas de especulación, finalmente se confirma que Colombia jugará en México y Estados Unidos. Además, no repetirá ciudad durante la fase de grupos. Tendrá que comenzar en Ciudad de México, luego viajará a Guadalajara y terminará en Miami.

La selección campeona del mundo estará en Dallas para dos enfrentamientos en fase de grupos y tendrá un juego en Kansas.

La selección uruguaya tendrá acción en Miami y Guadalajara, mientras que España tendrá acción en Atlanta y también en la ciudad mexicana.

Uno de los grupos más atractivos del certamen estará en el noreste de Estados Unidos y Canadá. Esta zona jugará en varias ciudades: Toronto, Filadelfia, Nueva York, Kansas y Houston.

Estados Unidos estará ubicado en la ciudades del estado de California: Los Angeles y San Francisco. Australia y Paraguay tendrá que hacer viajes largos hasta el norte para jugar también en Vancouver y Seattle.

El Grupo C, que lo comandan Brasil y Marruecos, estará ubicado en la costa sureste de Estados Unidos. La ciudades para esta zona son Nueva York, Boston y Filadelfia. En la última seguirán por el este, pero bajarán al sur a Atlanta y Miami.

El Grupo B se jugará en dos piases. La anfitriona jugará en Vancouver y Toronto, mientras que Catar, Suiza y la selección que llegue del repechaje estarán en ciudades como Seattle, Los Angeles y San Francisco.

El primer grupo jugará todos sus partidos en territorio mexicano. Las ciudades serán la Ciudad de México y Guadalajara. El estadio Azteca recibirá el partido inaugural, que será la revancha del compromiso en 2010, entre México y Sudáfrica.

Antes de comenzar con la presentación del calendario, se abre un conservatorio con las leyendas, quienes comparten sus percepciones sobre esta edición inédita de la Copa Mundo.

Infantino hace referencia a las nuevas dinámicas que surgieron a raíz de crear un sorteo y calendario para 48 equipos, y que se disputará, por primera vez, en tres países diferentes.

La FIFA comenzó con un video promocional de las 16 sedes que albergarán los partidos de esta edición. Gianni Infantino entró al escenario para explicar cómo fue que se llevará a cabo la programación del calendario oficial del Mundial 2026.

Por ahora, lo que se conoce son los posibles escenarios de los partidos de la selección de Colombia. A la falta de la confirmación de FIFA, la selección nacional jugaría el primer juego en Ciudad de México o Houston. El segundo partido en Guadalajara o Houston y el tercero en Atlanta o Miami.

17 de junio vs. Uzbekistán en Houston o CDMX

23 de junio vs. FIFA 1 en Houston o Guadalajara

27 de junio vs. Portugal en Miami o Atlanta

En el canal de YouTube de la FIFA o en la página web.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador