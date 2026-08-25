Independiente del Valle 0-0 Deportes Tolima: octavos de final Copa Libertadores, en vivo

Jordy Alcívar (i) de Independiente disputa un balón con Sebastián Guzmán (d) de Deportes Tolima este martes 25 de agosto de 2026, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador. Foto: EFE - STR

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Deportes Tolima nunca ha superado los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Previo a esta edición de 2026, había jugado esta fase tan solo una vez. Fue en 2022, aunque terminó con una estrepitosa goleada 7-1 contra Flamengo en el estadio Maracaná. Sin embargo, este año las posibilidades parecen diferentes. Aunque Independiente del Valle tiene un mejor registro en torneos CONMEBOL, la última vez que fue eliminado en esta ronda fue un equipo colombiano el encargado: Deportivo Pereira en 2023. Un antecedente al que se aferra Tolima para lograr una hazaña esta noche.

Por su parte, el equipo de Quito trae una ventaja de 1-0 del partido de ida en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los ecuatorianos mostraron mayor efectividad de frente al arco y solidez defensiva. Dos cualidades más que necesarias para avanzar en la Libertadores, un torneo que no ha sido muy benevolente con los clubes colombianos en los últimos 10 años. No obstante, hoy es una nueva oportunidad para terminar con el patrón de derrotas de Colombia en el plano continental. Uno dominado por brasileños y argentinos en la última década, pero con heroicas injerencias de Independiente del Valle.

Minuto a minuto de Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

⏱️ 33’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Los colombianos no logran pasar la mitad de la cancha con claridad. Es poco lo que genera Tolima en ataque y parece más cerca el gol del equipo local.

⏱️ 23’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

El arquero Neto Volpi es fundamental para conservar el partido en cero. Aparece para repeler un potente cabezazo de Independiente del Valle.

⏱️ 15’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Aunque trata de construir ataques a partir del toque, el club colombiano se estrella constantemente con una férrea defensa ecuatoriana.

⏱️ 5’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Independiente del Valle le muestra los dientes a Tolima, que todavía no se acomoda al ritmo de juego que le propone el club ecuatoriano.

⏱️ 0’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Fecha : martes 25 de agosto de 2026

Lugar : estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador

Hora : 7:30 p. m.

Canal: Disney+ y ESPN

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