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Independiente del Valle 0-0 Deportes Tolima: octavos de final Copa Libertadores, en vivo

Con una desventaja de 1-0, el conjunto ‘Pijao’ asume el partido de vuelta en el estadio Banco Guayaquil en Quito, Ecuador.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
26 de agosto de 2026 - 01:03 a. m.

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Jordy Alcívar (i) de Independiente disputa un balón con Sebastián Guzmán (d) de Deportes Tolima este martes 25 de agosto de 2026, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.
Jordy Alcívar (i) de Independiente disputa un balón con Sebastián Guzmán (d) de Deportes Tolima este martes 25 de agosto de 2026, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.
Foto: EFE - STR
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Deportes Tolima nunca ha superado los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Previo a esta edición de 2026, había jugado esta fase tan solo una vez. Fue en 2022, aunque terminó con una estrepitosa goleada 7-1 contra Flamengo en el estadio Maracaná. Sin embargo, este año las posibilidades parecen diferentes. Aunque Independiente del Valle tiene un mejor registro en torneos CONMEBOL, la última vez que fue eliminado en esta ronda fue un equipo colombiano el encargado: Deportivo Pereira en 2023. Un antecedente al que se aferra Tolima para lograr una hazaña esta noche.

Por su parte, el equipo de Quito trae una ventaja de 1-0 del partido de ida en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los ecuatorianos mostraron mayor efectividad de frente al arco y solidez defensiva. Dos cualidades más que necesarias para avanzar en la Libertadores, un torneo que no ha sido muy benevolente con los clubes colombianos en los últimos 10 años. No obstante, hoy es una nueva oportunidad para terminar con el patrón de derrotas de Colombia en el plano continental. Uno dominado por brasileños y argentinos en la última década, pero con heroicas injerencias de Independiente del Valle.

Minuto a minuto de Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

Hace 5 horas

Muy incómodo Deportes Tolima

⏱️ 33’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Los colombianos no logran pasar la mitad de la cancha con claridad. Es poco lo que genera Tolima en ataque y parece más cerca el gol del equipo local.

Hace 5 horas

Se salva Tolima

⏱️ 23’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

El arquero Neto Volpi es fundamental para conservar el partido en cero. Aparece para repeler un potente cabezazo de Independiente del Valle.

Hace 5 horas

Tolima no encuentra el camino

⏱️ 15’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Aunque trata de construir ataques a partir del toque, el club colombiano se estrella constantemente con una férrea defensa ecuatoriana.

Hace 5 horas

Avisan los de Ecuador

⏱️ 5’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Independiente del Valle le muestra los dientes a Tolima, que todavía no se acomoda al ritmo de juego que le propone el club ecuatoriano.

Actualización claveHace 5 horas

Rueda la pelota en Quito

⏱️ 0’ Independiente del Valle ⚫️ 0-0 ⚪️ Deportes Tolima ⚽

Hace 6 horas

XI de Deportes Tolima

Hace 6 horas

XI de Independiente del Valle

Actualización claveHace 6 horas

¿A qué hora juega Tolima?

  • Fecha: martes 25 de agosto de 2026
  • Lugar: estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Canal: Disney+ y ESPN

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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