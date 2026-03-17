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EN VIVO | Manchester City vs. Real Madrid: octavos de final de la Champions League

El club ciudadano tiene la difícil tarea de remontar el 3-0 de la ida, al menos, para forzar los tiempos extra y, por qué no, los penales.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de marzo de 2026 - 07:51 p. m.

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