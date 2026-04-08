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EN VIVO: PSG derrota 1-0 a Liverpool en los cuartos de Champions League

Dos pesos pesados de Europa se baten a duelo en el Parque de los Príncipes. La vuelta será la próxima semana, en Anfield.

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Redacción Deportes
08 de abril de 2026 - 07:50 p. m.

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Luis Enrique, entrenador del PSG, vigente campeón de la Champions League.
Luis Enrique, entrenador del PSG, vigente campeón de la Champions League.
Foto: EFE - ANTONIO COTRIM
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Paris Saint-Germain y Liverpool vuelven a cruzarse este martes en la Liga de Campeones con el recuerdo fresco de la edición del año pasado, en la que el cuadro francés, eventual campeón europeo, dejó en el camino al equipo de Merseyside. Esta tarde juegan los primeros 90 minutos de su serie de cuartos de final.

El Parque de los Príncipes será el escenario de un duelo de realidades dispares. Los parisinos lideran la Ligue 1 francesa con comodidad, mientras que los Reds no han encontrado regularidad en la Premier League inglesa, de la que son quintos, a más de 20 puntos del líder.

Minuto a minuto de PSG vs. Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones

Actualización claveHace 5 horas

¡Termina el primer tiempo!

⏱️ MINUTO 45′ | 🔵🔵PSG 1-0 LIVERPOOL 🔴🔴 | Ya se acabó la primera mitad. Liverpool pierde al descanso y pudo ir abajo por más goles.

Hace 5 horas

Liverpool respondió

⏱️ MINUTO 37′ | 🔵🔵PSG 1-0 LIVERPOOL 🔴🔴 | Jeremie Frimpong responde por Liverpool. Buen remate en el área, pero se fue apenas desviado.

Hace 5 horas

PSG presiona por el segundo

⏱️ MINUTO 37′ | 🔵🔵PSG 1-0 LIVERPOOL 🔴🔴 |Jvicha Kvaratsjelia casi marca, pero el balón dio del lado que no suma de la red.

Hace 5 horas

Otra de PSG

⏱️ MINUTO 36′ | 🔵🔵PSG 1-0 LIVERPOOL 🔴🔴 | Giorgi Mamardashvili empieza a ser figura del partido. Otra vez volvió a salvar a Liverpool, que sufre este tramo del partido.

Hace 5 horas

Buena jugada de PSG

⏱️ MINUTO 31′ | 🔵🔵PSG 1-0 LIVERPOOL 🔴🔴 | La tuvo PSG, pero contuvo bien el arquero de Liverpool, Giorgi Mamardashvili.

Hace 5 horas

Liverpool busca el empate

⏱️ MINUTO 25′ | 🔵🔵PSG 1-0 LIVERPOOL 🔴🔴 | Liverpool busca el empate. PSG, tras el gol, no se ha visto cómodo en el campo, pero por ahora logra defender bien su cero.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol del PSG!

⏱️ MINUTO 11′ | 🔵🔵PSG 1-0 LIVERPOOL 🔴🔴 | El primer tanto llegó temprano para el conjunto local. Desiré Doué coloca el primero para los parisinos y se adelantan 1-0 en el minuto 11.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido

⏱️ MINUTO 0′ | 🔵🔵PSG 0-0 LIVERPOOL 🔴🔴 | Comienza el juego en el Parque de los Príncipes. PSG ejerce la presión alta y obliga a que la salida la realice Konaté. De momento sin problemas.

Hace 6 horas

El encargado de impartir justicia

La UEFA designó al árbitro español José María Sánchez Martínez para dirigir este duelo entre PSG y Liverpool.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Liverpool

Arne Slot saltará al campo con un 4-2-3-1: Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk y Milos Kerkez; Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister; Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz; Hugo Ekitike.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de PSG

Luis Enrique dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Liverpool: Matvei Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho y Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery y Joao Nves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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Por Redacción Deportes

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