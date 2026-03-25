Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
En VivoActualizado hace 28 segundos

EN VIVO | Real Madrid pierde 2-1 contra Barcelona en la Champions League Femenina

Siga el minuto a minuto del partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Linda Caicedo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Deportes
25 de marzo de 2026 - 06:16 p. m.

Actualizaciones clave

MADRID, 31/01/2025.- La delantera del Real Madrid Linda Caicedo celebra tras marcar el 3-0 durante el encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga F que disputan este viernes Real Madrid y RCD Espanyol en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE / Kiko Huesca
MADRID, 31/01/2025.- La delantera del Real Madrid Linda Caicedo celebra tras marcar el 3-0 durante el encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga F que disputan este viernes Real Madrid y RCD Espanyol en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE / Kiko Huesca
Foto: EFE - Kiko Huesca
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Elpartido de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina tendrá acento español: Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en un duelo que, además, abrirá una seguidilla de tres clásicos en pocos días. Las madrileñas, con Linda Caicedo como una de sus principales cartas, buscan dar el golpe contra un gigante europeo que ha marcado la diferencia en los últimos años.

El conjunto azulgrana llega en un gran momento. Dominó la fase de grupos y viene de golear 7-1 al Athletic Club, además de recuperar a una pieza clave en defensa como María León. Del otro lado,el equipo blanco atraviesa una racha sólida, con siete victorias consecutivas entre Liga y Champions.

Vínculos relacionados

Todo lo que debe saber de los partidos del repechaje europeo: fechas, horarios y dónde ver
Néstor Lorenzo, antes de enfrenar a Croacia y Francia: “Queremos mirar a qué altura estamos”
La respuesta de Nicolás Rodríguez tras la denuncia por presunto abuso sexual en la Fiscalía

Siga aquí el minuto a minuto de Linda Caicedo en el partido entre Real Madrid y Barcelona por la Champions League femenina

Actualización claveHace 5 horas

¡Que Linda!

⏱️ 30′ | ⚪🔵 RMA 1 - 2 BAR 🔴🔵: La colombiana Linda Caicedo saca agua de las piedras y acerca su equipo en el marcador.

Hace 5 horas

Barcelona se pierde el tercero

⏱️ 22′ | ⚪🔵 RMA 0 - 2 BAR 🔴🔵

Hace 5 horas

Se salvó Real Madrid

⏱️ 16′ | ⚪🔵 RMA 0 - 2 BAR 🔴🔵: el equipo blaugrana tuvo otra opción para marcar el tercero del compromiso; sin embargo, la arquera del Real Madrid, Misa Rodríguez, desvió el balón para evitar el gol.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gooool de Barcelona!

⏱️ 12′ | ⚪🔵 RMA 0 - 2 BAR 🔴🔵: llegó el segundo del Barcelona. Luego de un centro desde el costado, apareció de cabeza Esmee Brugts. Aunque la arquera del conjunto merengue intentó detener el remate, el balón terminó colándose dentro del arco.

Actualización claveHace 5 horas

¡Gooool de Barcelona!

⏱️ 06′ | ⚪🔵 RMA 0 - 1 BAR 🔴🔵: el equipo catalán se pone en ventaja tras una gran jugada colectiva. Ewa Pajor, con el arco vacío luego de una gran acción de Alexia, marcó el primero del compromiso.

Actualización claveHace 5 horas

Inicia el partido

⏱️ 01′ | ⚪🔵 RMA 0 - 0 BAR 🔴🔵: ya inicia el compromiso por los cuartos de final de la Champions League Femenina.

Hace 6 horas

Las inicialistas de Barcelona

Hace 6 horas

Linda Caicedo será titular

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

la SEDE

Linda Caicedo

Linda Caicedo hoy

Real Madrid

Real Madrid hoy

partido Real Madrid

partido del Real Madrid

Real Madrid femenino

Real Madrid femenino hoy

Champions League femenina hoy

Champions League femenina

partidos Champions League femenina hoy

Real Madrid vs Barcelona

Barcelona vs Real Madrid

Real Madrid Champions League femenina

Linda Caicedo partido hoy

Linda Caicedo Partido hoy

Linda Caicedo partido

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.