EN VIVO | Real Madrid pierde 2-1 contra Barcelona en la Champions League Femenina

MADRID, 31/01/2025.- La delantera del Real Madrid Linda Caicedo celebra tras marcar el 3-0 durante el encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga F que disputan este viernes Real Madrid y RCD Espanyol en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE / Kiko Huesca Foto: EFE - Kiko Huesca

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Elpartido de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina tendrá acento español: Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en un duelo que, además, abrirá una seguidilla de tres clásicos en pocos días. Las madrileñas, con Linda Caicedo como una de sus principales cartas, buscan dar el golpe contra un gigante europeo que ha marcado la diferencia en los últimos años.

El conjunto azulgrana llega en un gran momento. Dominó la fase de grupos y viene de golear 7-1 al Athletic Club, además de recuperar a una pieza clave en defensa como María León. Del otro lado,el equipo blanco atraviesa una racha sólida, con siete victorias consecutivas entre Liga y Champions.

Siga aquí el minuto a minuto de Linda Caicedo en el partido entre Real Madrid y Barcelona por la Champions League femenina

⏱️ 30′ | ⚪🔵 RMA 1 - 2 BAR 🔴🔵: La colombiana Linda Caicedo saca agua de las piedras y acerca su equipo en el marcador.

⏱️ 22′ | ⚪🔵 RMA 0 - 2 BAR 🔴🔵

⏱️ 16′ | ⚪🔵 RMA 0 - 2 BAR 🔴🔵: el equipo blaugrana tuvo otra opción para marcar el tercero del compromiso; sin embargo, la arquera del Real Madrid, Misa Rodríguez, desvió el balón para evitar el gol.

⏱️ 12′ | ⚪🔵 RMA 0 - 2 BAR 🔴🔵: llegó el segundo del Barcelona. Luego de un centro desde el costado, apareció de cabeza Esmee Brugts. Aunque la arquera del conjunto merengue intentó detener el remate, el balón terminó colándose dentro del arco.

⏱️ 06′ | ⚪🔵 RMA 0 - 1 BAR 🔴🔵: el equipo catalán se pone en ventaja tras una gran jugada colectiva. Ewa Pajor, con el arco vacío luego de una gran acción de Alexia, marcó el primero del compromiso.

⏱️ 01′ | ⚪🔵 RMA 0 - 0 BAR 🔴🔵: ya inicia el compromiso por los cuartos de final de la Champions League Femenina.

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