Real Madrid vs. Borussia Dortmund: Jürgen Kloop, presente en Wembley

London (United Kingdom), 01/06/2024.- Former Liverpool and Borussia Dortmund head coach Juergen Klopp (R) watches from the stands before the UEFA Champions League final match of Borussia Dortmund against Real Madrid, in London, Britain, 01 June 2024. (Liga de Campeones, Rusia, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

Foto: EFE - NEIL HALL