EN VIVO | PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich en Champions League: Luis Díaz es titular

El conjunto bávaro ya está instalado entre los mejores 16 equipos del viejo continente.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026 - 06:56 p. m.

Actualizaciones clave

Foto: EFE - RONALD WITTEK
Última jornada de la Champions League y aún hay más de 20 puestos en disputa. La fase de liga de la temporada 2025/26 llega a su octava y última fecha. A las 3:00 p.m. (hora en Colombia) comenzará la definición de los clubes que clasificarán de manera directa a octavos de final, los que deberán pasar por repechaje y los que dicen adiós.

Bayern Múnich, junto a Arsenal, son los conjuntos con asiento asegurado en octavos antes de esta última fecha. Con 18 puntos (seis victorias y una derrota), vive la jornada final sin la presión del cálculo. Solo el equipo ‘gunner’, hasta ahora, supo romper su defensa.

Siga el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. PSV

Actualización claveHace 6 horas

Alineación de Bayern Múnich

Hace 6 horas

Así se ve el estadio en Países Bajos

Hace 6 horas

El increíble gol de Luis Díaz en el entrenamiento

Hace 6 horas

Hora y dónde ver: Bayern Múnich vs. PSV Eindhoven

  • Fecha: miércoles 27 de enero de 2026
  • Lugar: Philips Stadion, Países Bajos
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Canal: Disney+ Premium

Por Redacción Deportes

Actualizaciones clave

