EN VIVO | PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich en Champions League: Luis Díaz es titular

Última jornada de la Champions League y aún hay más de 20 puestos en disputa. La fase de liga de la temporada 2025/26 llega a su octava y última fecha. A las 3:00 p.m. (hora en Colombia) comenzará la definición de los clubes que clasificarán de manera directa a octavos de final, los que deberán pasar por repechaje y los que dicen adiós.
Bayern Múnich, junto a Arsenal, son los conjuntos con asiento asegurado en octavos antes de esta última fecha. Con 18 puntos (seis victorias y una derrota), vive la jornada final sin la presión del cálculo. Solo el equipo ‘gunner’, hasta ahora, supo romper su defensa.
Siga el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. PSV
Alineación de Bayern Múnich
Así se ve el estadio en Países Bajos
El increíble gol de Luis Díaz en el entrenamiento
Hora y dónde ver: Bayern Múnich vs. PSV Eindhoven
- Fecha: miércoles 27 de enero de 2026
- Lugar: Philips Stadion, Países Bajos
- Hora: 3:00 p.m.
- Canal: Disney+ Premium
