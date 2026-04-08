EN VIVO: siga el minuto a minuto de Medellín vs. Estudiantes en Copa Libertadores 2026

El ‘Poderoso de la Montaña’ hará su debut en la fase de grupos contra el conjunto del colombiano Edwuin Cetré. Foto: DIM

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Independiente Medellín inicia esta noche un nuevo reto internacional cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, en el compromiso correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto antioqueño afrontará una noche de alta exigencia frente a un rival con historia en el continente, en un partido que marcará el arranque de su camino en una zona de gran exigencia.

El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo sabe que comenzar con victoria en casa será determinante para sus aspiraciones, especialmente en un grupo de alto nivel que también integran Flamengo, vigente campeón del torneo, y Cusco. En ese panorama, sumar en condición de local aparece como una obligación para el Poderoso, que buscará hacerse fuerte ante su gente y dar el primer golpe en la pelea por la clasificación a la siguiente ronda.

Siga el minuto a minuto de Medellín vs. Estudiantes en la Copa Libertadores

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN y Disney+

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