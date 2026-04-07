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EN VIVO| siga el minuto a minuto de Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz, titular

Dos potencias históricas, cargadas de figuras y con cuentas pendientes, se citan en un choque de alto voltaje.

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Redacción Deportes
07 de abril de 2026 - 05:54 p. m.

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Dos potencias históricas, cargadas de figuras y con cuentas pendientes, se citan en un choque de alto voltaje.
Dos potencias históricas, cargadas de figuras y con cuentas pendientes, se citan en un choque de alto voltaje.
Foto: Instagram Luis Díaz
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Todo listo para un auténtico choque de gigantes en Europa. En apenas dos horas, el Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025/26, en un duelo que muchos ya consideran una final anticipada.

Será la ocasión número 29 en la que ambos clubes se enfrenten en Champions, consolidándose como el duelo más repetido en la historia del torneo. El equipo alemán llega en un gran momento, líder sólido de la Bundesliga y con una racha positiva que arrastra desde enero, impulsado por el poder goleador de Harry Kane y el desequilibrio constante del colombiano, quien suma cuatro goles y tres asistencias en esta edición.

Del otro lado, Real Madrid afronta la serie con presión tras su reciente caída en LaLiga, un resultado que lo alejó de la pelea por el título doméstico. Sin embargo, el equipo blanco se aferra a su jerarquía europea y al talento de figuras como Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo, acompañado por Vinícius Júnior y Federico Valverde. Además, el antecedente reciente juega a su favor: ya eliminó al Bayern en las semifinales de la temporada 2023/24.

Siga acá el minuto a minuto de Real Madrid vs. Bayern Múnich en Champions League

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Hora del partido

Real Madrid vs. Bayern Múnich: fecha, hora y dónde ver el partido de Luis Díaz en la Champions League

Fecha: martes 7 de abril del 2026.

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: ESPN y Disney+.

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Por Redacción Deportes

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