EN VIVO: siga el minuto a minuto de Sporting de Lisboa vs. Arsenal en Champions League

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Arsenal visita al Sporting en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025/26, en medio de un contexto que cambió drásticamente en cuestión de días.
El equipo de Mikel Arteta pasó de ilusionarse con un histórico póker de títulos a convivir con las dudas tras perder la final de la Copa de la Liga y quedar eliminado de la FA Cup. Pese a su gran campaña —líder sólido en la Premier League y dominante en Europa—, los recientes tropiezos encendieron las alarmas en un equipo que no levanta un trofeo desde 2020 y que ahora está obligado a reaccionar para no dejar escapar la temporada.
Enfrente estará un Sporting fuerte en casa, que ha ganado todos sus partidos europeos en el estadio José Alvalade y que vuelve a apoyarse en el gol del colombiano Luis Suárez, una de sus grandes figuras. El delantero suma 33 anotaciones en la temporada y ha marcado en sus últimos tres partidos de Champions como local, convirtiéndose en una amenaza directa para la defensa inglesa.
Siga el minuto a minuto de Sporting vs. Arsenal en vivo
Luis Suárez, titular: los once de Sporting
La titular de Arsenal
Hora del partido
Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia).
TV: ESPN y Disney+.
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