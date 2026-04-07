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EN VIVO: siga el minuto a minuto de Sporting de Lisboa vs. Arsenal en Champions League

El equipo portugués llega a los cuartos de final como la gran revelación del torneo y deberá medirse con el mejor conjunto de la competencia.

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Redacción Deportes
07 de abril de 2026 - 06:05 p. m.
El equipo portugués llega a los cuartos de final como la gran revelación del torneo y deberá medirse con el mejor conjunto de la competencia.
El equipo portugués llega a los cuartos de final como la gran revelación del torneo y deberá medirse con el mejor conjunto de la competencia.
Foto: AFP - PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Arsenal visita al Sporting en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2025/26, en medio de un contexto que cambió drásticamente en cuestión de días.

El equipo de Mikel Arteta pasó de ilusionarse con un histórico póker de títulos a convivir con las dudas tras perder la final de la Copa de la Liga y quedar eliminado de la FA Cup. Pese a su gran campaña —líder sólido en la Premier League y dominante en Europa—, los recientes tropiezos encendieron las alarmas en un equipo que no levanta un trofeo desde 2020 y que ahora está obligado a reaccionar para no dejar escapar la temporada.

Enfrente estará un Sporting fuerte en casa, que ha ganado todos sus partidos europeos en el estadio José Alvalade y que vuelve a apoyarse en el gol del colombiano Luis Suárez, una de sus grandes figuras. El delantero suma 33 anotaciones en la temporada y ha marcado en sus últimos tres partidos de Champions como local, convirtiéndose en una amenaza directa para la defensa inglesa.

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Hora del partido

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia).

TV: ESPN y Disney+.

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Por Redacción Deportes

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