EN VIVO | Sorteo de torneos internacionales: ya se saben los grupos de la Copa Sudamericana

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Llegó la hora. Seis clubes colombianos conocerán su grupo en la competencia internacional de este año. Independiente Santa Fe, Atlético Junior, Independiente Medellín y Deportes Tolima en la Copa Libertadores y Millonarios y América de Cali en la Copa Sudamericana.
Mientras Flamengo quedará sembrado como cabeza del grupo A por ser el vigente campeón de la Libertadores, Santa Fe y Junior partirán del bolillero tres. Tanto Medellín como Tolima harán lo mismo, pero en el bolillero cuatro por clasificar al torneo a través de las fases previas de la “Gloria Eterna”.
Pasando a la Sudamericana, a pesar de eliminar a Atlético Nacional en la fase previa, Millonarios no ocupará su lugar en los bolilleros del sorteo. Este fue heredado por América, que hará parte del primer bolillero, mientras que el equipo albiazul estará en el segundo bolillero de “La Otra Mitad de la Gloria”.
No se pierda el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026
Estos son los grupos de la Copa Sudamericana
Grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana
- Grupo C
- Sao Paulo (Brasil)
- Millonarios
- Boston River (Uruguay)
- O’Higgins (Chile)
Grupo de América en la Copa Sudamericana
- Grupo A
- América de Cali
- Tigre (Argentina)
- Macará (Ecuador)
- Alianza Atlético (Perú)
O'Higgins, al C con Millonarios
Alianza Atlético, cierra el primer grupo con América de Cali
Boston River de Uruguay, en el grupo de Millos
Macará de Ecuador al grupo de América
Millonarios, al grupo C con Sao Paulo
Tigre de Argentina acompaña a América en el grupo A
River, cabeza del grupo H
Olimpia, lider del grupo G
Gremio, cabeza del F
Racing de Argentina, cabeza del E
El Santos de Neymar Jr., al grupo D
Sao Paulo, cabeza del grupo C
Atlético Mineiro, al grupo B
América de Cali, cabeza del grupo A
La Copa Sudamericana será la primera en sortearse
Hay una leyenda colombiana en el sorteo
Rene Higuita, ídolo de Atlético Nacional, será uno de los exfutbolistas que harán parte del sorteo.
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¡La suerte esta echada! Comienza el sorteo
¿Cómo funciona el sorteo?
De cada uno de los cuatro bolilleros se extraerá un equipo para cada uno de los ocho grupos que componen el campeonato; tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores, pues el sistema funciona igual para ambos.
Una hora para conocer los grupos
- Hora: 6:00 p.m.
- Transmisión: YouTube
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