EN VIVO | Sorteo de torneos internacionales: ya se saben los grupos de la Copa Sudamericana

Trofeo de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores durante el sorteo de la fase de grupos de ambos torneos en Luque, Paraguay, este jueves 19 de marzo de 2026. Foto: AFP - DANIEL DUARTE

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Llegó la hora. Seis clubes colombianos conocerán su grupo en la competencia internacional de este año. Independiente Santa Fe, Atlético Junior, Independiente Medellín y Deportes Tolima en la Copa Libertadores y Millonarios y América de Cali en la Copa Sudamericana.

Mientras Flamengo quedará sembrado como cabeza del grupo A por ser el vigente campeón de la Libertadores, Santa Fe y Junior partirán del bolillero tres. Tanto Medellín como Tolima harán lo mismo, pero en el bolillero cuatro por clasificar al torneo a través de las fases previas de la “Gloria Eterna”.

Pasando a la Sudamericana, a pesar de eliminar a Atlético Nacional en la fase previa, Millonarios no ocupará su lugar en los bolilleros del sorteo. Este fue heredado por América, que hará parte del primer bolillero, mientras que el equipo albiazul estará en el segundo bolillero de “La Otra Mitad de la Gloria”.

No se pierda el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

Grupo C

Sao Paulo (Brasil) Millonarios Boston River (Uruguay) O’Higgins (Chile)

Grupo A

América de Cali Tigre (Argentina) Macará (Ecuador) Alianza Atlético (Perú)

Rene Higuita, ídolo de Atlético Nacional, será uno de los exfutbolistas que harán parte del sorteo.

De cada uno de los cuatro bolilleros se extraerá un equipo para cada uno de los ocho grupos que componen el campeonato; tanto la Copa Sudamericana como la Copa Libertadores, pues el sistema funciona igual para ambos.

Hora : 6:00 p.m.

Transmisión: YouTube

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