EN VIVO: vea el minuto a minuto de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Wolfsburg en Bundesliga

Bayern Múnich vuelve a la competencia oficial hoy con el enfrentamiento contra Wolfsburg, que arrancará en pocos minutos y marca el reinicio, en Bundesliga, para los bávaros tras el receso. El líder del torneo afronta la fecha 16 con la tranquilidad de haber sido campeón de invierno y con el objetivo de sostener un rendimiento que, hasta ahora, roza la perfección.

El equipo de Vincent Kompany domina la liga con 13 victorias y dos empates en 15 partidos, sin derrotas, 41 puntos y una diferencia de gol de +44. En contraste, Wolfsburgo llega desde la parte baja de la tabla. El conjunto visitante solo ha ganado cuatro encuentros en la temporada, suma tres empates y ocho caídas, y se ubica decimocuarto con 15 puntos, obligado a sumar para alejarse de la zona incómoda.

Uno de los focos del partido estará en Luis Díaz, que empezó el año dejando buenas sensaciones. En el amistoso ante RB Salzburgo, el colombiano aportó dos asistencias en la goleada 5-0 y ahora afronta su primer duelo oficial de 2026. 13 goles y siete asistencias en 22 partidos de la temporada, con protagonismo constante tanto en Bundesliga como en Champions y Copa de Alemania.

Bayern Múnich llega a su primer partido oficial de 2026 todavía con varias bajas importantes por lesión. Jamal Musiala sigue fuera tras la grave lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, Joshua Kimmich continúa recuperándose de un problema en el tobillo, Kim Min-jae sigue en tratamiento por una molestia en la rodilla y Alphonso Davies se encuentra convaleciente debido a una enfermedad.

Fecha: domingo 11 de enero

Hora: 11:30 a.m. (hora de Colombia)

Estadio: Allianz Arena.

TV: ESPN y Disney +.

