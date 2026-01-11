Logo El Espectador
EN VIVO: vea el minuto a minuto de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Wolfsburg en Bundesliga

Bayern Múnich vuelve a escena en la Bundesliga con el objetivo de prolongar su dominio con Luis Díaz como titular.

Juan Carlos Becerra
11 de enero de 2026 - 03:56 p. m.
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
Foto: Bayern Múnich, vía X
Bayern Múnich vuelve a la competencia oficial hoy con el enfrentamiento contra Wolfsburg, que arrancará en pocos minutos y marca el reinicio, en Bundesliga, para los bávaros tras el receso. El líder del torneo afronta la fecha 16 con la tranquilidad de haber sido campeón de invierno y con el objetivo de sostener un rendimiento que, hasta ahora, roza la perfección.

El equipo de Vincent Kompany domina la liga con 13 victorias y dos empates en 15 partidos, sin derrotas, 41 puntos y una diferencia de gol de +44. En contraste, Wolfsburgo llega desde la parte baja de la tabla. El conjunto visitante solo ha ganado cuatro encuentros en la temporada, suma tres empates y ocho caídas, y se ubica decimocuarto con 15 puntos, obligado a sumar para alejarse de la zona incómoda.

Uno de los focos del partido estará en Luis Díaz, que empezó el año dejando buenas sensaciones. En el amistoso ante RB Salzburgo, el colombiano aportó dos asistencias en la goleada 5-0 y ahora afronta su primer duelo oficial de 2026. 13 goles y siete asistencias en 22 partidos de la temporada, con protagonismo constante tanto en Bundesliga como en Champions y Copa de Alemania.

Siga aquí el minuto a minuto de Bayern Múnich vs. Wolfsburgo en Bundesliga

Hace 5 horas

Así se ve el Allianz Arena desde afuera

Actualización claveHace 5 horas

Luis Díaz titular: La formación de Bayern Múnich

Hace 5 horas

Los lesionados de Bayern Múnich para enfrentar a Wolfsburgo

Bayern Múnich llega a su primer partido oficial de 2026 todavía con varias bajas importantes por lesión. Jamal Musiala sigue fuera tras la grave lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, Joshua Kimmich continúa recuperándose de un problema en el tobillo, Kim Min-jae sigue en tratamiento por una molestia en la rodilla y Alphonso Davies se encuentra convaleciente debido a una enfermedad.

Hace 5 horas

Bayern Múnich vs. Wolfsburgo: hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Bundesliga

  • Fecha: domingo 11 de enero
  • Hora: 11:30 a.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Allianz Arena.
  • TV: ESPN y Disney +.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

