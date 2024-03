Endrick: conmovedora carta a su hermano, “no nacimos en abundancia. Nacimos para el fútbol”

🥹🇧🇷 Ufff, qué fuerte esta carta de Endrick para su hermano menor, en The Players Tribune:



“Querido Noah,



No sé cuándo leerás esta carta, pero tienes cuatro años, y nuestras vidas están cambiando muy rápido. En los próximos meses, me iré a España para jugar en el Real Madrid.… pic.twitter.com/f2zmrtw1Xr