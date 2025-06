Entre la razón y el corazón: Bayern vs. Boca, dos formas de vivir el fútbol

Thomas Müller de Bayern Múnich vs. Rodrigo Battaglia de Boca Juniors. Foto: Agencia AFP

Por un lado, la razón; por el otro, el corazón. De un lado, la eficiencia que no duda; del otro, la pasión que tiembla pero no se apaga. Cuando Boca Juniors se cruce con Bayern Múnich este viernes en el Mundial de Clubes, no solo se enfrentarán dos escudos cargados de historia: se mirarán de frente dos culturas, dos formas de entender el fútbol… y quizás también la vida.

Bayern es orden, es planificación, es la excelencia que se recicla año tras año. Una maquinaria alemana que nunca deja de funcionar. Boca es mística,...