Entrenador de Liverpool rompió silencio sobre Luis Díaz: esto fue lo que dijo

La ausencia de Luis Díaz en el primer partido de pretemporada asiática de Liverpool no pasó desapercibida. Mientras el equipo inglés caía 4-2 ante el Milan en Hong Kong, las cámaras buscaban al colombiano, pero no estaba ni en el banco. Luego del partido, el técnico Arne Slot despejó las dudas: la decisión fue técnica, pero motivada por las negociaciones abiertas sobre su salida.

“Sí, Luis Díaz quedó fuera hoy debido a las especulaciones sobre su futuro. Hay muchos rumores al respecto últimamente y no entraré en eso. Está entrenando muy bien con nosotros, pero hemos decidido, por ahora, no jugar con él aún”, dijo Slot en rueda de prensa. Ya no hay que leer entre líneas: el entrenador confirma lo que se venía cocinando desde hace semanas. La salida de Díaz podría estar en marcha.

“Sí (he hablado con Díaz al respecto), pero suelo hablar con la mayoría de mis jugadores con regularidad. Como dije, Lucho está entrenando muy bien, pero hemos decidido que es mejor que no juegue en estos momentos y no puedo comentar mucho más”, dijo Slot.

Finalmente, le preguntaron si Díaz quería irse: “No soy la persona a quien preguntar”.

Bayern Múnich, cada vez más cerca

El club bávaro ha hecho de Luis Díaz una prioridad. La última oferta —que se acercaría a los 85 millones de euros incluyendo bonos— parece haber inclinado la balanza. Desde Alemania dan por hecho que el acuerdo está a punto de cerrarse. Incluso, se asegura que el propio jugador ha empujado para acelerar la operación.

Díaz ya tendría un acuerdo personal con el Bayern: contrato hasta 2029 y un salario de 14 millones de euros anuales, más variables. No solo se trata de un salto económico, también de una oportunidad de competir por títulos grandes junto a figuras como Harry Kane.

Liverpool no lo descarta, pero se prepara

Aunque Díaz fue convocado para la gira asiática, su exclusión frente al Milan deja claro que el club está preparado para su salida. La temporada aún no comienza, y el mercado sigue abierto, pero el mensaje de Slot es inequívoco: mientras su situación no se defina, no contará con minutos.

El siguiente amistoso del Liverpool será el 30 de julio ante Yokohama Marinos. A menos que haya un giro de último minuto, todo indica que el colombiano volverá a quedarse fuera. Y que su futuro está pintado de rojo... pero el de Múnich.

