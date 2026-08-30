Entrevista con Adolfo Valencia, el tren colombiano que pasó por el Bayern Múnich

Adolfo Valencia fue el primer colombiano en vestir los colores del Bayern München.

La pelota rodaba en el Olímpico de Múnich para una nueva temporada de la Bundesliga alemana. En un inicio de campaña como este, pero hace más de 30 años, Bayern llegaba con caras nuevas en la nómina. Nombres que tenían la obligación de rendir de inmediato. Uno de ellos era un delantero oriundo de Buenaventura que, en apenas siete minutos, asistió a Markus Schupp para romper el cero contra Friburgo. Era la primera fecha del ciclo 1993-1994 y Adolfo “El Tren” Valencia apenas estaba comenzando su aventura europea.

A los 14 llegó su primer gol...