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Entrevista con Adolfo Valencia, el tren colombiano que pasó por el Bayern Múnich

El Espectador conversó con el legendario delantero vallecaucano sobre su exitoso paso por Bayern hace 32 años y el presente de Luis Díaz en Alemania.

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Daniel Bello
Daniel Bello
30 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Adolfo Valencia fue el primer colombiano en vestir los colores del Bayern München.
Adolfo Valencia fue el primer colombiano en vestir los colores del Bayern München.

La pelota rodaba en el Olímpico de Múnich para una nueva temporada de la Bundesliga alemana. En un inicio de campaña como este, pero hace más de 30 años, Bayern llegaba con caras nuevas en la nómina. Nombres que tenían la obligación de rendir de inmediato. Uno de ellos era un delantero oriundo de Buenaventura que, en apenas siete minutos, asistió a Markus Schupp para romper el cero contra Friburgo. Era la primera fecha del ciclo 1993-1994 y Adolfo “El Tren” Valencia apenas estaba comenzando su aventura europea.

A los 14 llegó su primer gol...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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