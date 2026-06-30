Enzo Maresca es el nuevo entrenador del Manchester City: reemplazará a Pep Guardiola

Enzo Maresca durante un partido de la Champions League. Foto: AFP - ALBERTO PIZZOLI

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Manchester City hizo oficial el nombramiento de Enzo Maresca como su nuevo director técnico. El italiano, de 46 años, será el encargado de tomar el relevo de Pep Guardiola, cerrando una de las etapas más exitosas en la historia del club inglés. Maresca firmó contrato hasta 2029 y asumirá el desafío de mantener a City como protagonista tanto en la Premier League como en las competiciones internacionales.

Aunque será su primera experiencia como entrenador principal del conjunto ciudadano, Maresca no llega como un desconocido. Entre 2020 y 2021 dirigió al equipo Sub-23 de City y, posteriormente, regresó para integrar el cuerpo técnico de Guardiola durante la temporada 2022-2023. En aquella campaña fue una pieza importante del histórico triplete, en el que el club conquistó la Premier League, la FA Cup y la primera UEFA Champions League de su historia.

Tras esa experiencia, el italiano dio el salto a Chelsea, donde permaneció durante un año y medio. En ese periodo logró conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes 2025, consolidando su crecimiento como entrenador. Sin embargo, su ciclo en Stamford Bridge terminó antes de lo previsto. Según informó el club londinense, Maresca presentó su renuncia en diciembre de 2025 luego de expresar su deseo de convertirse en el sucesor de Guardiola, decisión que derivó en un acuerdo económico entre ambas instituciones.

En sus primeras declaraciones como entrenador de Manchester City, Maresca aseguró sentirse preparado para asumir la responsabilidad. El italiano destacó que conoce la cultura del club, sus exigencias y la presión que implica competir por todos los títulos. Además, dejó claro que su objetivo será ganar, pero manteniendo un estilo de juego ofensivo y atractivo, una filosofía muy cercana a la que caracterizó la era Guardiola.

El reto, sin embargo, será enorme. Reemplazar a un entrenador que marcó una época siempre supone una presión adicional, como ocurrió anteriormente con técnicos que sucedieron a figuras históricas en otros grandes clubes europeos. La expectativa de la afición será mantener el nivel competitivo alcanzado durante los últimos años.

Para iniciar esta nueva etapa, Maresca contará con una base de jugadores de primer nivel encabezada por Rodri, Rayan Cherki y Erling Haaland. No obstante, también tendrá que liderar una reconstrucción del plantel tras las salidas de John Stones y Bernardo Silva, dos futbolistas fundamentales en los éxitos recientes de Manchester City. El objetivo será claro: abrir un nuevo ciclo ganador sin perder la identidad que convirtió al club en una potencia del fútbol mundial.

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