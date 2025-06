“Es el mejor del mundo”: DT de España respaldó a Lamine Yamal para el Balón de Oro

Luis De la Fuente y Nico Williams destacaron la actuación del extremo izquierdo y agitaron la conversación por el máximo premio individual del fútbol mundial. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, afirmó este jueves, después de la victoria de su equipo sobre Francia en las semifinales de la Liga de Naciones (5-4), que Lamine Yamal dio un golpe encima de la mesa y que se merece ganar el Balón de Oro.

El técnico español defendió la candidatura del atacante del Barcelona y también habló sobre otro jugador, Unai Simón, que cuajó un gran partido que frenó a Francia con grandes paradas.

“Me alegro muchísimo por ambos. Especialmente por Unai, que ha sido muy maltratado durante mucho tiempo. Y cuestionado. Espero que algunos reconozcan ahora el valor que tiene. Y también Lamine, que hoy ha dado un golpe en la mesa y ha demostrado que es un candidato al Balón de Oro. Es el mejor jugador del mundo y merece el Balón de Oro”, dijo en Televisión Española.

Asimismo, afirmó estar muy feliz por la victoria en un choque que calificó como “importantísimo y muy difícil” con alternativas que demostraron que sobre el campo “había dos de los equipos más importantes del mundo”.

“Afortunadamente, el partido se ha decantado a nuestro favor. Muy difícil, pero muy contentos. No es fácil meter a un rival cinco goles y menos a un rival del potencial de Francia. Nosotros hemos aprovechado muy bien nuestras ocasiones. Ellos también y eso demuestra el gran nivel que había en el terreno de juego, de los delanteros y en definitiva de todos los jugadores. Es lo que he hablado con el seleccionador francés, que daba gusto ver este tipo de partidos por la cantidad de estrellas que había”, indicó.

Preguntado por si habría deseado que España parara el juego cuando ganaba 5-1 para evitar una remontada de Francia, confirmó que esa era “la teoría” pero dejó claro que los rivales también juegan:

“Desgraciadamente, los contrarios no están de acuerdo y plantean otras circunstancias. Y cuando hay tanta calidad, hay opciones de meterse en el partido como lo han hecho ellos. Nosotros queríamos haber parado el partido, haber parado el juego, pero es muy difícil cuando tienes un rival tan potente. Pero en cualquier caso, firmo terminar todos los partidos así”.

Por último, habló sobre la final frente a Portugal: “Es un rival durísimo, brillantísimo con grandes jugadores. Muy equilibrado y puede ser similar al de hoy. Recuperar a los jugadores del esfuerzo físico tremendo de hoy y estar en las mejores condiciones. Me hace ilusión de enfrentarme a Portugal. Somos dos equipos que disfrutamos jugando buen fútbol, tenemos mucha alegría en ataque y creo que puede ser un brillante espectáculo”, culminó.

Nico Williams aplaudió a Lamine Yamal

El atacante español ensalzó el partido de Lamine Yamal ante Francia, autor de un doblete en el pase a la final de la Liga de Naciones, le dijo que tiene que seguir “trabajando con la misma humildad”, con el deseo de que gane el próximo Balón de Oro".

“Que siga trabajando con la misma humildad que ha hecho siempre y ojalá Lamine gane el Balón de Oro”, deseó Nico Williams en Teledeporte para su buen amigo y compañero de selección Lamine Yamal.

Pese a los goles encajados en la recta final del partido, para apretar el marcador a un 5-4, Nico extrajo conclusiones positivas del triunfo. “Ha sido un partido muy difícil, ambas selecciones somos muy buenas y pasamos nosotros a la final que es lo importante”

“Tenemos un gran equipo, ofensivamente nos viene muy bien sumar goles, dar asistencias y ayudar al equipo. Estamos a un nivel muy alto. Tanto yo como Lamine, Oyarzabal y todos los demás. Tenemos un gran equipo que ojalá gane la final”, deseó.

El tanto de Nico, el primero del partido, nació de su conexión con Mikel Oyarzabal. “Venía hablando con Mikel de esas situaciones de partido y me dijo que estuviese pegatido a él. Es un jugador muy inteligente, me ha visto a las mil maravillas y solo he tenido que meterla”, aseguró.

