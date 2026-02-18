Esto fue lo que dejó la jornada de los playoffs de la UEFA Champions League

Cristian Chivu, director técnico del Inter de Milán, en el entrenamiento previo al partido contra Bodo Glimt por el cotejo de ida de los playoffs de la UEFA Champions League 2026. Foto: EFE - Thomas Andersen

Sin duda la gran sorpresa del segundo día de playoffs de la UEFA Champions League fue la brillante victoria de Bodo Glimt 3-1 sobre Inter de Milán. Aunque los italianos tuvieron que hacerle frente a las hostiles condiciones climáticas en Noruega, no dejó de llamar la atención su derrota a domicilio.

Sondre Brunstad Fet fue el encargado de abrir el marcador para el local en el minuto 20. Eso sí, apenas 10 minutos después Inter emparejó el marcador. En el segundo tiempo, dos tantos (61′ y 64′) pusieron el partido a favor del club noruego, el cual ya había vencido a Manchester City en fase de grupos.

El electrónico no se movió más y Bodo Glimt firmó su segunda victoria en esta Champions sobre un campeón de Europa, esta vez en un cotejo de eliminación directa. Ahora, los nórdicos intentarán completar la hazaña en una de las cuatro capitales de la moda, empatando o perdiendo por solo una anotación.

Los demás partidos de Champions hoy

En el primer turno de la noche europea, tarde sudamericana, Qarabağ Agdam del colombiano Camilo Durán cayó estrepitosamente 6-1 contra Newcastle United. Un resultado que casi deja resuelta la serie a favor de los ingleses.

Otro de los que ganó como visitante fue Bayer Leverkusen, que derrotó 2-0 a Olympiacos en Grecia. El partido de vuelta será en Alemania y aunque ya tiene un global a favor de los germanos, nada está escrito en la Champions League.

Finalmente, el partido más emocionante de la jornada corrió por cuenta de Club Brujas y el Atlético de Madrid. Aunque los de Diego Pablo Simeone tenían una ventaja de dos tantos, terminaron empatando 3-3 en Bélgica.

¿Cuándo son los partidos de vuelta de los playoffs de Champions?

Martes 24 de febrero de 2026

Atlético de Madrid vs. Club Brujas (12:45 p.m.)

Newcastle United vs. Qarabağ Agdam (3:00 p.m.)

Bayer Leverkusen vs. Olympiacos (3:00 p.m.)

Inter de Milán vs. Bodo Glimt (3:00 p.m.)

Miércoles 25 de febrero de 2026

Atalanta vs. Borussia Dortmund (12:45 p.m.)

Juventus vs. Galatasaray (3:00 p.m.)

París Saint-Germain vs. Mónaco (3:00 p.m.)

Real Madrid vs. Benfica (3:00 p.m.)

