Estos son los nominados al Balón de Oro 2026 en todas las categorías: está Luis Díaz

Luis Díaz celebra un gol en la pretemporada con Bayern Múnich. Foto: Bayern Múnich, vía X

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Luis Díaz volvió a meterse entre los candidatos al Balón de Oro. France Football anunció este martes la lista de nominados para la edición 2026 del prestigioso premio y el colombiano aparece entre los 30 aspirantes de la rama masculina, después de una temporada en la que también brilló con el Bayern Múnich alemán.

Esta será la segunda nominación de Díaz a este premio después de su presencia en la edición de 2022. El guajiro, quien es también una pieza clave de la selección colombiana, sabrá en qué posición terminó en las votaciones el próximo 26 de octubre, cuando The London Palladium, en Londres, reciba por primera vez la gala del prestigioso galardón.

Lucho no será el único colombiano que aparece en el listado, pues Julián Quiñones, quien representa a la selección de México, también entró en la consideración de France Football. El extremo nariñense, jugador del combinado azteca desde 2023, tuvo una actuación destacada n la reciente Copa del Mundo que se disputó en Norteamérica.

Entre los nombres que aparecen con mayor fuerza para quedarse con el principal premio individual del fútbol están Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. El inglés viene de una temporada extraordinaria con Bayern Múnich, mientras el español fue campeón mundial con España y el francés terminó como uno de goleadores del torneo.

También fue nominado Lionel Messi, quien aparece en la lista después de una destacada actuación con Argentina durante el Mundial de Norteamérica 2026. El argentino, máximo ganador histórico del Balón de Oro con ocho galardones, llega además a esta edición después de anunciar su retiro de la selección, por lo que podría vivir su última gala.

France Football también dio a conocer las 30 nominadas al Balón de Oro femenino, con varias figuras entre las principales candidatas. Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro y Ewa Pajor aparecen como algunos de los nombres más destacados de una lista en la que también sobresalen jugadoras de Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, Arsenal y Lyon.

El anuncio también incluyó las demás categorías de los premios tanto de la rama masculina como de la femenina. La organización anunció los candidatos para ser reconocidos como mejor club masculino y femenino, así como el mejor entrenador de cada rama, mejor portero/ra, además de mejor jugador y jugadora joven.

Estos son todos los nominados al Balón de Oro 2026

Balón de Oro 2026 (masculino) Mejor jugador

Balón de Oro 2026 (femenino) Mejor jugadora

Selma Bacha (Olympique Lyon - Francia).

Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia).

Klara Bühl (Bayern Múnich - Alemania).

Esmee Brugts (FC Barcelona - Países Bajos).

Mariona Caldentey (Arsenal - España).

Scarlett Camberos (Club América - México).

Kerstin Casparij (Manchester City - Países Bajos).

Temwa Chawinga (Kansas City - Malaui).

Cata Coll (FC Barcelona - España).

Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití).

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega).

Alex Greenwood (Manchester City - Inglaterra).

Patri Guijarro (FC Barcelona - España).

Pernille Harder (Bayern Múnich - Dinamarca).

Yui Hasegawa (Manchester City - Japón).

Rose Lavelle (Gotham FC - Estados Unidos).

Mapi León (FC Barcelona / London City Lionesses - España).

Lorena (Kansas City - Brasil).

Melvine Malard (Manchester United / Chelsea - Francia).

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage / Chelsea - Japón).

Vivianne Miedema (Manchester City - Países Bajos).

Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia).

Claudia Pina (FC Barcelona - España).

Alexia Putellas (FC Barcelona / London City Lionesses - España).

Wendie Renard (Olympique Lyon - Francia).

Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra).

Khadija Shaw (Manchester City - Jamaica).

Momoko Tanikawa (Bayern Múnich - Japón).

Caroline Weir (Real Madrid / Olympique Lyon - Escocia).

Tessa Wullaert (Inter de Milán / Como - Bélgica).

Mejor club femenino

FC Barcelona (España).

Bayern Múnich (Alemania).

Club América (México).

Manchester City (Inglaterra).

OL Lyonnes (Francia).

Mejor club masculino

Arsenal (Inglaterra).

Bayern Múnich (Alemania).

Bodo/Glimt (Noruega).

Flamengo (Brasil).

París Saint-Germain (Francia).

Mejor entrenador club femenino

Jonatan Giráldez (OL Lyonnes).

Andrée Jeglertz (Manchester City).

Nils Nielsen (Selección de Japón).

Pere Romeu (FC Barcelona).

Elena Sadiku (Celtic FC/BK Hacken).

Mejor entrenador club masculino

Mikel Arteta (Arsenal).

Luis de la Fuente (Selección de España).

Unai Emery (Aston Villa).

Vincent Kompany (Bayern Múnich).

Luis Enrique (PSG).

Mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Alemania/Gotham FC).

Cata Coll (España/FC Barcelona).

Hannah Hampton (Inglaterra/Chelsea FC).

Lorena (Brasil/KC Current).

Ayaka Yamashita (Japón/Manchester City).

Mejor arquero

Yassine Bounou (Marruecos/Al-Hilal).

Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid).

Joan García (España/Barcelona).

Gregor Kobel (Suiza/Borussia Dortmund).

Emiliano Martínez (Argentina/Chelsea).

Édouard Mendy (Senegal/Al-Ahli).

David Raya (España/Arsenal).

Matvey Safonov (Rusia/PSG).

Unai Simón (España/Athletic Club).

Vozinha (Cabo Verde/Colo-Colo).

Mejor jugadora joven

Veerle Burman (Países Bajos/Chelsea FC).

Vicky López (España/FC Barcelona).

Felicia Schröder (Suecia/Real Madrid).

Clara Serrajordi (España/FC Barcelona).

Lily Yohannes (Estados Unidos/OL Lyonnes).

Mejor jugador joven

Ayyoub Bouaddi (Marruecos/Manchester City).

Kerim Alajbegović (Bosnia-Herzegovina/Juventus).

Yan Diomandé (Costa de Marfil/Real Madrid).

Pau Cubarsí (España/FC Barcelona).

Lennart Karl (Alemania/Bayern Múnich).

Eli Junior Kroupi (Francia/Bournemouth).

Lamine Yamal (España/FC Barcelona).

Ibrahim Maza (Argelia/Bayer Leverkusen).

Johan Manzambi (Suiza/Aston Villa).

Warren Zaïre-Emery (Francia/PSG).

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