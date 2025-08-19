No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Fábio, el arquero eterno: récord mundial de más partidos como profesional

El experimentado portero del Fluminense, de 44 años, romperá este martes, frente al América de Cali en la Copa Sudamericana, la marca de Peter Shilton.

Daniel Bello
19 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Fábio Deivson Lopes Maciel, portero de Fluminense.
Foto: EFE - Andre Coelho

Fábio escribirá su nombre con letras doradas en la historia del fútbol este martes, en el Maracaná. El guardameta del Fluminense se convertirá en el jugador con más partidos disputados en el deporte más popular del planeta cuando enfrente al América de Cali por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Fábio Deivson Lopes Maciel, quien cumplirá 45 años el próximo 30 de septiembre, superará la marca del inglés Peter Shilton, quien defendió el arco en 1.390 encuentros entre 1966 y 1997. Después de 28 años esa marca tendrá...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

