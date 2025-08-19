Fábio, el arquero eterno: récord mundial de más partidos como profesional

Fábio Deivson Lopes Maciel, portero de Fluminense. Foto: EFE - Andre Coelho

Fábio escribirá su nombre con letras doradas en la historia del fútbol este martes, en el Maracaná. El guardameta del Fluminense se convertirá en el jugador con más partidos disputados en el deporte más popular del planeta cuando enfrente al América de Cali por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Fábio Deivson Lopes Maciel, quien cumplirá 45 años el próximo 30 de septiembre, superará la marca del inglés Peter Shilton, quien defendió el arco en 1.390 encuentros entre 1966 y 1997. Después de 28 años esa marca tendrá...