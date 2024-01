¡Feliz cumpleaños, Toni Kroos!

El centrocampista alemán del Real Madrid Toni Kroos durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Granada, este sábado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Foto: EFE - Sergio Pérez

No sabremos jamás si era un día soleado o un día gris, y realmente no importa. Lo importante es que hace 34 años, en Greifswald, Alemania, nació Toni Kroos. Podemos, eso sí, imaginar que rodeado de balones; absuelto, inmaculado y querido por todos.

Por supuesto que en 1990 era difícil predecir su trayectoria tan solo mirando sus ojos azules, su cabello enteramente rubio, y sus labios diminutos. Incluso para sus padres, Roland Kroos, su primer entrenador de fútbol y ex luchador profesional; y Birgit Kammer, ex jugadora profesional de bádminton. Era imposible vaticinar el éxito que tendría su hijo en los años venideros. Era un sino bien guardado en el misterioso actuar del tiempo.

Claro que con el paso de los años todo se fue haciendo más evidente: su talento, su deseo y sus peculiaridades. Al igual que su obstinación, su tenacidad, su hambre de gloria... todo, en un cuerpo menudo y ensimismado.

Toni faltaba a clases para poder entrenar cuando aún era un niño. El fútbol no era un pasatiempo, y sería, irremediablemente, un camino espinoso, pero agradecido para “El Presidente” alemán.

La mayoría de los fanáticos merengues recuerdan con deleite aquel abrazo de Luka Modric y Kroos en el Stade de France, luego de ganarle la Copa de Europa al Liverpool en 2022, aquel abrazo fraternal consumido en el césped frígido y santo de París, aquella simbiosis de los gobernantes del medio campo del Real Madrid; la felicidad, la plenitud, la gloria.

Aquel abrazo que Toni recibió boca abajo, extenuado; con el que selló su quinta Uefa Champions League, la cuarta con el equipo blanco.

“Lo que más me impresiona de Toni es lo mucho que le gusta jugar al fútbol, pero en un nivel irremediable, ya sea en la final de la Champions o en el primer partido de la copa, en Alemania o en España. Algunos piensan que un jugador fuerte es el más rápido o el más grande, pero Toni es realmente fuerte porque puedes contar con él los 60 partidos de la temporada. Toni jamás se lesiona, siempre está disponible. Juega bajo la lluvia, con nieve, con sol... en toda circunstancia siempre está disponible. Pero insisto, lo que realmente lo diferencia de todos los otros jugadores es que le gusta jugar al fútbol, ama jugar fútbol. Recuerdo que una vez los médicos del Bayern Múnich le dijeron que debería estar sin jugar tres semanas por lesión, y él dijo: “no, no, no, volveré en 2 semanas” y así fue…”, dijo Pep Guardiola en una entrevista, con la cara resplandeciente y los ojos llenos de orgullo.

Guardiola y Kroos coincidieron en el Bayern en 2014, equipo en el que debutó como profesional en 2007 con 17 años, en un partido donde dio 2 asistencias en 18 minutos. Juntos ganaron una copa alemana y una Bundesliga.

El “Francotirador” debutó como profesional en el Bayern y desde un principio se mostró especial, fue el jugador más joven en debutar con el equipo alemán hasta que su ahora compañero, David Alaba, rompió el récord en el 2010.

Tuvo un paso tranquilo y austero, aunque tremendamente exitoso con el equipo bávaro; consiguió alzar 9 trofeos, incluida su primera Uefa Champions League en 2013, y tres ligas.

La selección de Alemania es sin duda una de las más fuertes a nivel mundial, cuatro veces campeona del mundo, acérrima y enfurecida. Toni hizo parte de aquella camada gloriosa que ganó el mundial en 2014, aquella que amedrentaba a rivales, que humillaba y formaba su hado sin importar el desprendimiento de sus enemigos derrotados y desgonzados en el suelo.

Kroos estuvo ahí, con ese equipo de villanos, la única vez que un equipo europeo ha ganado el trofeo en suelo sudamericano. Logró, frente a la local Brasil, marcar el doblete más rápido en la historia de los mundiales, en tan solo 69 segundos.

Fue titular en todos los partidos. Fue líder, fue amigo de todos, cómplice. Así se torna imposible olvidar su última participación en un mundial, en Rusia, 4 años después.

Recordar con regocijo el gol inverosímil que marcó pasados los 90 minutos reglamentarios frente a Suecia, cuando Alemania más lo necesitaba, tras su nefasto y raquítico debut contra México.

¿Quién no recuerda aquel silencio lastimero? El odio que flotaba de forma autoritaria por el césped, y la tranquilidad, la calma de Toni.

El silbato iracundo, y el toque suave que respondió con complicidad Marco Reus, y el cándido disparo con curva que marcó la victoria. El grito de Toni viajando a Berlín, y a Madrid.

Kroos se retiró luego de la selección, el 2 de julio del 2021, abandonó su gloria y su apogeo, dejando en claro que quería estar concentrado en el Real Madrid, que la decisión fue tomada con claridad y con premeditación.

Claro que muchos lo quieren de vuelta. Por ejemplo, Antonio Rüdiger, su compañero en el equipo blanco, que lo tienta constantemente con invitaciones públicas y comprometedoras.

Toni Kroos ha ganado todo con el Real Madrid y quiere desesperadamente retirarse en sus filas, porque así podrá ser recordado como el eterno centrocampista: el perfecto pasador.

Esta temporada su porcentaje de aciertos en pases es de 94%, algo a lo que ya están acostumbrados aquellos que lo disfrutan desde que empezó a jugar fútbol.

Sus habilidades son austeras, su carácter irascible. Toni ha ganado a pulso su lugar en las vitrinas del fútbol, cinco Champions, seis mundiales de clubes, tres Ligas de España y cinco Supercopas de la Uefa. Y aunque seguramente sea recordado por eso, el día de hoy solo queremos recordar que está cumpliendo años y que es un placer verlo jugar.

