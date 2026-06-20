Fernando Gago sufrió un infarto en Chile: qué se sabe sobre su estado de salud

Fernando Gago dirige a Universidad de Chile desde marzo. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

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El exfutbolista y actual director técnico de la Universidad de Chile, Fernando Gago, sufrió un infarto agudo al miocardio en Santiago y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial. En las últimas horas su equipo publicó un parte de tranquilidad sobre su estado.

Horas antes de su hospitalización, Gago había mostrado señales de malestar durante una rueda de prensa. El estratega de 40 años presentó visibles gestos de incomodidad, sobre todo al final de su atención a los medios. No obstante, en ese momento no se sospechaba que tuviera alguna complicación de salud.

Horas después Gago tuvo que ir a urgencias por culpa de un infarto agudo al miocardio. La Clínica Alemana confirmó el diagnóstico mediante un comunicado oficial y también explicó el procedimiento que le realizaron al exmediocampista.

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón. Se le practicó una angioplastía con implante intracoronario de stent”.

La institución además comentó que el procedimiento permitió restablecer el flujo sanguíneo normal y que el paciente mantiene buen ánimo mientras inicia su rehabilitación cardíaca.

Por su parte, Universidad de Chile emitió un comunicado para entregar tranquilidad sobre la evolución del técnico. El club informó que la operación concluyó con éxito y detalló que Gago se encuentra en buenas condiciones, estable y atravesando el posoperatorio dentro de los parámetros normales, acompañado permanentemente por especialistas médicos de la institución.

¿Quién es Fernando Gago?

Fernando Gago es una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino de las últimas dos décadas. Como futbolista surgió en las divisiones inferiores de Boca Juniors, desde donde dio el salto al fútbol europeo.

A lo largo de su carrera vistió camisetas de gran prestigio internacional. Defendió los colores de Real Madrid, Roma y Valencia, además de representar durante años a la selección de Argentina, con la que disputó el Mundial de Brasil 2014 (fue subcampón) y tres ediciones de la Copa América.

Tras retirarse como jugador inició rápidamente su camino como entrenador. Dirigió a Aldosivi, Racing Club y Boca Juniors antes de asumir el reto de conducir a Universidad de Chile, cargo que ocupa desde finales de marzo y con el que afronta la presente temporada del fútbol chileno.

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