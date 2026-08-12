FIFA: el poder detrás del fútbol que pocos han logrado soltar

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: EFE - CHRIS TORRES
Cuando se habla de la FIFA, puede que se vengan muchas cosas a la cabeza: el mundial, el fútbol y la fiesta del deporte rey. Sin embargo, detrás de esa fotografía existe una estructura de poder que ha sobrevivido durante más de un siglo y que ha convertido a la organización en una de las instituciones deportivas más influyentes del planeta.
Desde su fundación en 1904, la FIFA apenas ha tenido nueve presidentes. La cifra resulta llamativa si se compara con cualquier organización de dimensiones similares. Seis de ellos...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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