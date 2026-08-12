Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

FIFA: el poder detrás del fútbol que pocos han logrado soltar

El máximo organismo rector del fútbol mundial ha tenido nueve presidentes en 122 años; seis de ellos estuvieron más de una década en el cargo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
12 de agosto de 2026 - 05:01 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Foto: EFE - CHRIS TORRES

Cuando se habla de la FIFA, puede que se vengan muchas cosas a la cabeza: el mundial, el fútbol y la fiesta del deporte rey. Sin embargo, detrás de esa fotografía existe una estructura de poder que ha sobrevivido durante más de un siglo y que ha convertido a la organización en una de las instituciones deportivas más influyentes del planeta.

Desde su fundación en 1904, la FIFA apenas ha tenido nueve presidentes. La cifra resulta llamativa si se compara con cualquier organización de dimensiones similares. Seis de ellos...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

PremiumEE

fifa

FIFA

Gianni Infantino

Gianni Infantino FIFA

presidentes de la FIFA

presidentes FIFA

FIFA presidentes

quienes han sido presidentes de la fifa

FIFA Gianni Infantino

fifa Gianni Infantino

Gianni Infantino presidente

presidente FIFA Gianni Infantino

presidente de la FIFA Gianni Infantino

Blatter

Historia de la FIFA

FIFA historia

historia de la FIFA

escandalos de la FIFA

FIFA escandalos

presidentes fifa

fifa presidentes

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.