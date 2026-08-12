FIFA: el poder detrás del fútbol que pocos han logrado soltar

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Cuando se habla de la FIFA, puede que se vengan muchas cosas a la cabeza: el mundial, el fútbol y la fiesta del deporte rey. Sin embargo, detrás de esa fotografía existe una estructura de poder que ha sobrevivido durante más de un siglo y que ha convertido a la organización en una de las instituciones deportivas más influyentes del planeta.

Desde su fundación en 1904, la FIFA apenas ha tenido nueve presidentes. La cifra resulta llamativa si se compara con cualquier organización de dimensiones similares. Seis de ellos...