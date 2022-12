Fortuna de Pelé: esta sería la millonaria herencia que les dejaría a sus herederos

Pelé jugó en Santos de 1956 a 1974. Foto: Getty Images

Tras permanecer un mes internado en el hospital Judío Albert Einstein en São Paulo, la leyenda mundial de la selección de Brasil Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, falleció en una larga lucha contra el cáncer de colon, enfermedad frente a la cual se encontraba en cuidados paliativos luego de que los tratamientos por quimioterapia no funcionaran y no contribuyeran a su progreso. A raíz de esto surgen varias dudas acerca de lo que vendría tras su muerte, una de ellas es ¿de cuánto es la fortuna que deja el astro brasileño?

Según Celebrity Net Worth, sitio web que brinda estimaciones acerca de los activos totales y las actividades financieras de las celebridades, el patrimonio neto de Pelé supera los cien millones de dólares, explicando que el brasileño fue uno de los jugadores que más incrementó sus ingresos gracias a la publicidad, a sus reconocimientos al ser nombrado embajador de la ONU para la ecología y el medio ambiente, y como embajador de buena voluntad en la Unesco.

También, a pesar de su fortuna, el jugador cobraba una pensión en su país natal desde el año 2014 en la cual recibía un monto mensual de casi tres mil reales, unos 552 euros al cambio. “Pago la mitad en el cine y no pago transporte público. Después del Mundial de 2014, seré un pensionado con todas las letras porque, por derecho, ya lo soy”, aseguró Pelé en una entrevista para la revista brasileña ‘Veja’.

Si bien su fortuna se forjó gracias al fútbol, tras su retiro de las canchas ‘El rey’ invirtió sus ganancias en negocios externos a su área; llegando a manifestar, en múltiples ocasiones, que no se hizo rico con el fútbol, comparando su carrera con la de los jugadores de hoy y que, en cambio, ganó dinero por publicidad cuando dejó de jugar siempre manteniéndose alejado de representar marcas de tabaco, alcohol, política o religión.

¿De dónde venía la fortuna de Pelé?

Considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, Pelé es una de las figuras más legendarias del siglo XX. En su auge, fue el atleta mejor pagado del planeta y, a sus 82 años deja un patrimonio importante ganando decenas de millones de dólares con patrocinios de empresas, en particular Puma.

Hasta el día de su muerte, obtuvo una serie de récords importantes, habiendo marcado la mayor cantidad de goles en la primera división (541) y, en todos sus torneos, 1297 goles. Al retirarse, a sus 36 años, en un duelo amistoso que cruzó a Santos de Brasil y New York Cosmos, los dos clubes de sus amores, se convirtió en embajador mundial del fútbol y en activista político que se esforzó por mejorar la calidad de vida de personas en condición de pobreza en Brasil.

En 2018 se informó que Pelé había vendido su casa en los Hamptons por $2,85 millones, habiéndola adquirido previamente por $156,000 en 1979. A lo largo de los años, Pelé amplió la casa en una propiedad lujosa y extensa de 3,500 pies cuadrados. Según informes, la residencia contaba con acceso a la playa y, al haberse retirado, el jugador no estaba haciendo uso de la casa a sus 77 años.

Así mismo, los biógrafos de Pelé coinciden en que el tricampeón del mundo escribió más de 100 canciones y vendió más de 100.000 copias de uno de sus discos, apuntando a que su legado queda también plasmado en el mundo del espectáculo. Pelé estuvo en el cine, particularmente en la película de la Segunda Guerra Mundial “Victoria”, y fue una de las estrellas de una comedia brasileña que llevó más de 3,6 millones de personas a los cines de la nación sudamericana.

Historietas, música, películas y televisión, hicieron parte importante de la conformación del patrimonio del llamado ‘Rey’, permitiéndole ocupar roles desde su actuación hasta participar en la producción de las obras.

Su carrera y vida temprana

La carrera del astro brasileño comenzó con Santos FC, luego de impresionar al entrenador con sus habilidades cuando tenía tan solo 15 años. Posteriormente, Pelé firmó un contrato en 1956 e hizo su debut profesional en ese año, realizando importantes anotaciones en su primer partido. A los 16 años, ya era considerado el máximo goleador de toda la liga brasileña, por lo que, de inmediato, fue llamado a la acción para la selección brasileña jugando en las Copas del Mundo de 1958 y 1962.

Nacido el 23 de octubre de 1940 en en Três Corações, Minas Gerais, Brasil, en el seno de una familia futbolera gracias a su padre Dondinho, quien también jugó a nivel profesional, Edson Arantes recibe su apodo de Pelé tras pronunciar mal, durante su infancia, el nombre de Bilé, un arquero del Vasco de Gama. Fuera de tener algún significado, la palabra Pelé fue el nombre con el que sus amigos empezaron a apodarlo hasta el día de hoy.

Pelé creció en un ambiente azotado por la pobreza. Sobreviviendo en Buru, Sao Paulo, pasó parte de su tiempo trabajando para poder mantener a su familia aprendiendo a jugar al fútbol a temprana edad. En su niñez, su padre le enseñó varias habilidades, pero la familia no podía pagar un balón de fútbol y él, en su lugar, jugaba con una toronja.

A medida que crecía, empezó a destacarse en el fútbol sala y, aunque muchos clubes importantes intentaron fichar al joven jugador, Pelé mantuvo estrechos vínculos con Santos y Brasil, alcanzando distintos logros y llegando a ganar la Copa Intercontinental de 1962 y la Copa Libertadores en 1963. Su relevancia comenzó a ser tal que, en 1969, los dos bandos opuestos de la Guerra Civil de Nigeria, pidieron una tregua de 48 horas para poder ver jugar a Pelé en un estadio de Lagos.

A pesar de las distintas ofertas recibidas por parte de clubes como el Inter de Milán o el Real Madrid, Pelé finalmente fichó por el New York Cosmos luego de la temporada de 1974 marcando así, una línea a seguir para otras superestrellas del fútbol como Franz Beckenbauer y Carlos Alberto.

Ganador de tres Copas del Mundo, Pelé inspiró a varias leyendas del fútbol estadounidense, principalmente, como George Best, Johan Cruyff y Bobby Moore, logrando convencer así a la audiencia estadounidense de seguir el fútbol por primera vez.

Pelé tuvo siete hijos: tres de su primer matrimonio, dos en el segundo y, dos hijas extramatrimoniales. Hoy en día, se encontraba casado con la empresaria Marcia Aoki y, según indica la ley brasileña, la división de los bienes para hijos y cónyuges se hará de acuerdo al inventario que haya dejado el fallecido.