Franco Baresi, el silencioso gigante de la defensa italiana que hoy llora el fútbol

El italiano, ídolo del AC Milan y campeón del mundo en España 1982, falleció este viernes a los 66 años. Foto: EFE - ROBERTO BREGANI

A Franco Baresi sus compañeros lo describían como un hombre de pocas palabras. Por más que suene a cliché, lo que realmente hablaba por él era su manera de jugar. Este viernes el histórico capitán del Milan y leyenda de la selección italiana falleció a los 66 años, dejando un vacío que trasciende los colores rossoneri y de la Azzurra para alcanzar a todos los amantes de este deporte.

Su partida se sintió especialmente en Milán, no solo en la ciudad, sino en el equipo que lleva su nombre. Los jugadores, concentrados en Perth (Australia) dejaron...