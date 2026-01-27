Fútbol exótico: Julián Guevara y su expedición en Indonesia

El volante vallecaucano Julián Guevara llegó al Arema de Indonesia a finales de 2023. Registra 58 partidos, tres goles y dos asistencias. Foto: Arema FC

Cuando Julián Guevara decidió jugar en Indonesia, pocos en Colombia sabían que aquel país isleño de más de 270 millones de habitantes alberga una de las pasiones futbolísticas más extremas del planeta. El fútbol allá se vive con intensidad en las redes, las calles y los estadios, donde la multitud puede abrazar o devorar a sus héroes con la misma ferocidad.

El camino de Guevara hacia ese fútbol empezó en Cali. Pasó por las divisiones menores de América de Cali en una época difícil para la institución. Fue previo al descenso en 2011, cuando las...