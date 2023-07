Futbolista fue hallado muerto en extrañas circunstancias tras patear a un árbitro

Williams Alexander Tapón, con la dorsal número diez, a punto de propinarle una patada a un juez central. Foto: 24CON

En un video quedó registrado el momento en que un futbolista aficionado agredió brutalmente a un juez central, luego de que este le sacara tarjeta roja a uno de sus compañeros de equipo, en un partido que se realizaba en Sarandí, Argentina. El jugador le propinó al árbitro varios golpes en la cara y, luego de que este cayera al césped de la cancha, le pegó una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

El agresor, identificado como Williams Tapón, de 24 años, era buscado por las autoridades por el delito de intento de homicidio y fue encontrado sin vida en las vías del ferrocarril, entre las calles General Paz y Heredia. Según indicaron fuentes policiales, el joven se habría disparado en la cabeza con un arma de fuego que su hermana le entregó a las autoridades este martes 18 de julio, en horas de la tarde.

Actualmente, las autoridades investigan si el futbolista se habría suicidado a causa de las repercusiones, no solo judiciales sino también mediáticas, que tuvo su agresión al juez, Cristian Ariel Paniagua. Por su parte, la familia del joven asegura que fueron la presión de los medios y una supuesta extorsión por parte del referí que le pedía dinero para levantar la denuncia, las razones que llevaron al jugador a quitarse la vida.

El árbitro negó en una entrevista haber pedido dinero para retirar la denuncia. “Yo no quería que el pibe se hiciera algo. Hablamos, pero no le pedí plata. Solo esperé que saliera de su corazón un ‘loco, sabés qué, me confundí. Disculpáme”, confesó.

Tapón era buscado por la justicia

Lo cierto es que luego de la brutal golpiza, el árbitro Paniagua debió ser internado algunas horas mientras recibía atención médica y, luego de ser dado de alta, realizó la denuncia contra Tapón, quien fue imputado por la justicia por tentativa de homicidio. Según la declaración que el árbitro le entrego a las autoridades, y que fue publicada por el medio deportivo Doble Amarilla, el ambiente del partido era hostil y el referí había visto a los jugadores ingerir licor antes del encuentro.

“No midió las consecuencias, me pudo haber matado. Me pude comunicar con él, pero no hubo una respuesta favorable de su parte. No pidió perdón”, denunció el juez central en el canal de televisión El Trece. Además, el hombre contó que es padre soltero de dos hijos y que dedicaba sus fines de semana libres para arbitrar torneos de aficionados para generar dinero extra al que hacía en su trabajo limpiando vidrios en altura.

Antes de ser hallado sin vida, Tapón también fue entrevistado en varios medios argentinos, entre ellos Telefe Noticias. Allí el joven contó que el árbitro había favorecido al equipo contario. “La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos”, dijo durante la entrevista.

Fue en una declaración dadas en Canal 9, donde Tapón admitió que se había equivocado. “La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí”, dijo.