Galtier se negó a hacer comentarios sobre la sanción de Messi

Lionel Messi de Paris Saint-Germain reacciona durante el partido de octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain en Múnich, Alemania, el 08 de marzo de 2023. Foto: EFE - RONALD WITTEK

El entrenador de París Saint-Germain, Christophe Galtier, se expresó por primera vez sobre la suspensión de la estrella argentina Leo Messi e indicó este viernes que “no comentará” la “decisión” de la dirección del club.

“Fui informado a comienzos de semana por mi dirección de su decisión de suspender a Leo (Messi). Una vez se me informó de la decisión, tomé la decisión de no comentarla. Soy empleado del club, una decisión fue tomada, yo no la comento”, explicó el técnico del PSG durante una rueda de prensa a dos días del partido de Ligue 1 en Troyes.

La respuesta de Galtier sobre la sanción del PSG a Lionel Messi 🇦🇷



🗣️ También agregó: "Veremos qué pasa cuando vuelva Leo" pic.twitter.com/DT9zKAQ1Ec — DSports (@DSports) May 5, 2023

El club abrió el martes un procedimiento disciplinario contra su estrella argentina, suspendido durante varios días después de un viaje a Arabia Saudita realizado sin el acuerdo de su club. No se entrena, no juega y no recibe su salario durante ese periodo.

Según varios medios, la sanción durará dos semanas, una información que el club no confirmó a la AFP.

Pero Messi, que en junio cumplirá 36 años, cuya salida del PSG es probable a final de temporada, ¿volverá a jugar después de esta suspensión con el club parisino?

“Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado”, respondió Christophe Galtier, que no quiso añadir nada más sobre el asunto.

😡Los hinchas del PSG se autoconvocaron frente a las instalaciones del club este miércoles para protestar contra Lionel Messi.



🚫 Con cantos los hinchas insultaron al mejor jugador del mundo. También se escucharon insultos contra Neymar, Verratti y Galtier. pic.twitter.com/p7UxhNuc5k — ¿QUÉ PASA X ACÁ? (@rlcnoticias) May 3, 2023

El PSG viaja a Troyes para apagar el incendio

Por su parte, París Saint-Germaín esperar salir de la crisis este domingo en la 34ª jornada de la Ligue 1 francesa. La derrota 3-1 en casa del pasado fin de semana ante el Lorient encendió la mecha de unos días muy convulsos.

Era la sexta derrota en este Ligue 1, una cifra inusual para un equipo acostumbrado en la última década a dominar con autoridad.

Era también la tercera derrota en los últimos cuatro partidos en ‘su’ Parque de los Príncipes, lo que hizo que el líder PSG (75 puntos) viera reducida a cinco puntos su ventaja sobre el Marsella (2º, 70) y a seis respecto al Lens (3º, 69).

Con todavía cinco jornadas por disputarse, el camino hacia un eventual undécimo título se hace interminable para los parisinos, que parecen tener en cualquier caso un calendario favorable.

El primer obstáculo es el Troyes (18º), que lucha por la permanencia. Luego vendrán Ajaccio, Auxerre, Estrasburgo y Clermont.

El domingo, Troyes puede ser escenario de nuevos episodios de protesta de aficionados de París Saint-Germain, especialmente si el equipo de Christophe Galtier no consigue los tres puntos.

Atento a un tropiezo del PSG estarán sus perseguidores, que además se enfrentan entre sí el sábado, con un Lens-Marsella.

“Es un partido complicado, pero también va a ser muy bonito de jugar”, afirmó el martes el entrenador del Lens, Franck Haise.

Ambos equipos parecen haberse asegurado prácticamente el podio, algo importante teniendo en cuenta que en Francia la zona Champions es para el ‘Top 3′.

Lens tiene ocho puntos de ventaja sobre el cuarto, el Mónaco, que apurará sus opciones de llegar a la tercera plaza con su visita el domingo un Angers (20º, colista) ya condenado matemáticamente a caer a la Ligue 2.

