“Ganar la Eurocopa con Portugal es como ganar el Mundial”: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebra el gol número 900 de su carrera. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Portugal, liderado por un Cristiano Ronaldo que firmó a sus 39 años el tanto 900 de su carrera, se impuso 2-1 a Croacia, el jueves en el Estadio da Luz de Lisboa, en la apertura de su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA.

La Seleçao consiguió su triunfo sobre la vigente subcampeona del torneo gracias a su efectividad en la primera parte, en la que fue claramente superior.

Los locales abrieron el marcador en el minuto siete por medio de Diogo Dalot, que culminó una gran acción colectiva tras una asistencia de Bruno Fernandes. Sin embargo, Dalot vivió una sensación totalmente opuesta en el 41, cuando anotó en contra.

Antes de ello, Cristiano Ronaldo había anotado en el 34 para llegar a esa cifra de 900 tantos en su carrera. Fue con un potente disparo gracias a un centro perfecto de Nuno Mendes. Sobre este hito, Cristiano comentó: “900 goles parece cualquier hito, pero solo yo sé lo duro que es trabajar cada día para marcar tu gol 900. Es algo único en mi carrera. No rompo récords, ellos me persiguen”.

Video: el gol 900 de Cristiano Ronaldo

“Ganar la Euro con Portugal es como ganar el Mundial”

Ese reto personal era uno de los alicientes con los que se presentaba este partido para el jugador de 39 años, instalado en las dos últimas temporadas en Arabia Saudita y que parece cerca de la retirada.

“Que Portugal gane una Eurocopa es lo mismo que ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal, que es lo que realmente quería. No me motiva ganar otras cosas. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos”, agregó el capitán portugués tras el partido.

Así terminó el partido

En la segunda mitad, el marcador ya no se movió. Portugal siguió disponiendo de las mejores ocasiones, pero no consiguió materializarlas ante una Croacia que en la parte final intentó ser más ofensiva, pero sin fortuna.

Cristiano Ronaldo falló una buena ocasión en el 76 para haber anotado su gol 901. Fue reemplazado a falta de unos minutos para el final por Diogo Jota.

Este partido en el campo del Benfica sirvió además para que el fútbol portugués homenajeara a Pepe, que a sus 41 años acaba de retirarse, después de haber jugado 17 años con la selección nacional. Pepe estuvo con el equipo en la reciente Eurocopa, en la que Francia les cortó el paso en los cuartos de final.

