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Gianni Infantino y su vuelo de Ícaro: el presidente de la FIFA se está quedando solo

El directivo suizo atraviesa el momento más complicado de su administración. El fracaso del proyecto de la FFE lo dejó debilitado de cara a las elecciones del año entrante, si es que llega a presentarse.

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Daniel Bello
Daniel Bello
02 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde 2016.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde 2016.
Foto: AFP - GIUSEPPE CACACE

En la mitología griega, Dédalo construyó unas alas de plumas unidas con cera para escapar, junto con su hijo Ícaro, del laberinto de Creta. Antes de volar le advirtió a Ícaro que no se acercara al sol, porque el calor derretiría el pegamento y acabaría precipitándolo al mar. Ícaro ignoró el consejo. Cegado por la posibilidad de llegar más alto, voló hasta que sus alas se deshicieron y cayó víctima de su ambición.

Parece que algo similar le ocurrió a Gianni Infantino. El presidente de la FIFA impulsó la creación de FIFA Forward Enterprise...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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