Gianni Infantino y su vuelo de Ícaro: el presidente de la FIFA se está quedando solo

Gianni Infantino, presidente de la FIFA desde 2016. Foto: AFP - GIUSEPPE CACACE

En la mitología griega, Dédalo construyó unas alas de plumas unidas con cera para escapar, junto con su hijo Ícaro, del laberinto de Creta. Antes de volar le advirtió a Ícaro que no se acercara al sol, porque el calor derretiría el pegamento y acabaría precipitándolo al mar. Ícaro ignoró el consejo. Cegado por la posibilidad de llegar más alto, voló hasta que sus alas se deshicieron y cayó víctima de su ambición.

Parece que algo similar le ocurrió a Gianni Infantino. El presidente de la FIFA impulsó la creación de FIFA Forward Enterprise...