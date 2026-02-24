Gigantes al borde del abismo: equipos grandes de Europa en riesgo en la Champions League

Galatasary y Juventus en el partido de ida de los play-offs de la Champions League. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Se definen los playoffs de la Champions League y varios equipos importantes del fútbol europeo se juegan su paso a los octavos de final. Los partidos de ida dejaron más de una sorpresa y pusieron a varios históricos contra las cuerdas.

En algunos casos, las diferencias parecen remontables; en otros, la tarea será casi titánica en los partidos de vuelta.

Juventus y la remontada de tres goles

Sin duda, el equipo que más preocupó en los partidos de ida fue Juventus, en el que milita el colombiano Juan Cabal, quien se fue expulsado en el compromiso de ida. La Vecchia...