Golazo de Andrés Gómez en victoria de Vasco da Gama, próximo rival de Santa Fe: video

Carlos Andrés Gómez, jugador colombiano del Vasco da Gama. Foto: Vasco da Gama

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Vasco da Gama venció 1-0 a Vitória en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil, disputado este miércoles en el estadio São Januário, de Río de Janeiro. El resultado le da una ventaja mínima al conjunto carioca, pero deja la serie completamente abierta para el duelo de vuelta, programado para el miércoles 2 de septiembre.

El responsable de la victoria del combinado carioca fue el extremo colombiano Carlos Andrés Gómez, quien fue se encargó de romper el cero con un golazo. El chocoano recibió por el carril central, cerca del círculo central, avanzó hasta acercarse a la media luna y colocó la pelota en el palo más lejano.

Con esta anotación, Gómez llegó a seis goles en la temporada 2026, sumando todas las competencias, y acumula 39 partidos disputados con Vasco da Gama. El atacante de 24 años, quien además hizo parte de la selección de Colombia que jugó el Mundial de Norteamérica 2026, ha sido una pieza fundamental en el ataque del equipo carioca.

El equipo en el que Gómez se ha convertido en una de las figuras será justamente el próximo rival de Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana 2026. Vasco alcanzó los cuartos de final después de dejar en el camino al Olimpia de Paraguay, al que derrotó 4-1 en el marcador global.

Santa Fe, por su parte, eliminó del certamen continental a River Plate en una jornada histórica y dramática. Tras el 0-0 en Bogotá, el cuadro cardenal igualó 1-1 en el Monumental de Buenos Aires, reaccionó después del gol argentino y, tras 22 lanzamientos desde el punto penalti, se impuso 8-7 para avanzar.

Carlos Andrés Gómez no será el único colombiano al que enfrentarán los cardenales en la próxima ronda. También es un titular habitual con el combinado carioca el defensor central Carlos Cuesta, quien suma 27 partidos y dos goles en la presente temporada. El zaguero también fue titular en el triunfo de Vasco sobre Vitória.

El plantel del Time da Virada también cuenta con otros dos colombianos, el volante antioqueño Jhojan Rojas y el extremo vallecaucano Marino Hinestroza. Ambos aparecen en la nómina del equipo brasileño, aunque han tenido un protagonismo menor en comparación con Gómez y Cuesta.

La serie entre Santa Fe y Vasco da Gama comenzará el miércoles 9 de septiembre en El Campín de Bogotá. El partido de vuelta se disputará una semana después, el 16 de septiembre, en el São Januário de Río de Janeiro. El ganador de esa llave se medirá con el vencedor del choque entre Boca Juniors y São Paulo.

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