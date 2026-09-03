Golazo de Andrés Gómez selló clasificación de Vasco da Gama a semis de Copa de Brasil: video

Carlos Andrés Gómez, jugador colombiano del Vasco da Gama. Foto: Vasco da Gama

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Vasco da Gama sigue con paso firme en la Copa de Brasil y lo comprobó en la noche de este miércoles. El elenco carioca venció 2-0 a Vitória, como visitante, en el duelo de vuelta de los cuartos de final y selló su boleto a las semifinales del certamen, con el colombiano Andrés Gómez como gran figura.

El extremo chocoano firmó un golazo al minuto 81 para sentenciar la serie. Recibió el balón desde su propia mitad de cancha, avanzó hacia el carril central, dejó a un rival en el suelo y, antes de llegar a la media luna, soltó un fuerte remate con la pierna izquierda pegado al palo derecho del portero que resultó inatajable.

Con la anotación de este miércoles, el colombiano llegó a siete goles en la temporada 2026, sumando todas las competencias, y acumula 41 partidos disputados con la camiseta del Vasco. Esas cifras lo confirman como una de las piezas más importantes del plantel carioca, que apunta además por lograr la permanencia en el Brasileirao.

La presencia colombiana en el duelo de vuelta no se limitó a Gómez. Carlos Cuesta, defensor central chocoano, disputó los noventa minutos completos como titular en la zaga vascaína, mientras que Marino Hinestroza, extremo vallecaucano, ingresó al minuto 85 en reemplazo del autor del primer gol de la noche.

El uruguayo José Luis Rodríguez firmó el 2-0 a favor de Vasco da Gama en el tiempo añadido, al minuto 90+7, para cerrar el partido. Ese tanto, a su vez, significó el 3-0 definitivo en el marcador global de la serie ante Vitória y confirmó el pase del cuadro carioca a la siguiente ronda.

Vasco da Gama tendrá como rival en las semifinales a Palmeiras, que también cuenta entre sus filas con otro colombiano de gran nivel, Jhon Arias. El partido de ida se jugará en Río de Janeiro el 31 de octubre, mientras que la vuelta está programada para el 7 de noviembre, con el pase a la final en juego.

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