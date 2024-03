“Pep Guardiola es el mejor entrenador que vi”: Jürgen Klopp

Jürgen Klopp y Pep Guardiola tienen una de las rivalidades entre entrenadores más legendarias de la historia del fútbol. Foto: Archivo Particular

“Es sin duda el mejor entrenador que he visto en mi época”, aseguró Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, sobre su homólogo del Manchester City Pep Guardiola, a dos días de que ambos equipos se enfrenten en el duelo estelar de la jornada 28 de la Premier League.

El Liverpool llega a ese partido con un punto de ventaja sobre el Manchester City, segundo clasificado.

“Yo hago el mismo trabajo y soy bueno, así que sé reconocer la excelencia. Ustedes me preguntan y yo respondo. Para mí, él es el mejor”, declaró el entrenador alemán en una conferencia de prensa este viernes.

“Nunca me ha frustrado enfrentarme a Guardiola. Cuando era futbolista había 3.000 jugadores mejores que yo, pero seguía amando este deporte y no tuve problemas con ello. Nunca me ha frustrado, él me ha hecho mejor entrenador”, agregó Klopp.

La admiración de Guardiola por Klopp

“Siempre ha sido un placer enfrentarse a Klopp y el domingo lo será también, aunque intentaremos ganar. Siempre se aprende del juego de sus equipos. Es un hombre apasionado, que ama el fútbol”, valoró Pep Guardiola al referirse a su rival.

Ambos entrenadores se llevan enfrentando desde hace años en la Premier League. En las seis últimas temporadas, el City ha ganado cinco veces la Premier League y el Liverpool una.

Una victoria el fin de semana permitiría al Manchester City desalojar al Liverpool del liderato, pero Klopp minimizó la importancia del partido, estimando que es demasiado pronto como para considerarlo decisivo.

Klopp anunció ya oficialmente que no continuará en el Liverpool la próxima temporada, lo que añade un aliciente extra a la batalla por el título de esta campaña.

